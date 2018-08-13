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Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Новый авторский курс Елизаветы Климовой "Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве"

С 15 августа в рамках проекта FREEDOM School: интересно об искусстве стартует новый авторский курс Елизаветы Климовой "Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве".

Три лекции будут посвящены неожиданным, но крайне интересным темам.
На примере знакомых и не очень произведений мы выясним, как в разные эпохи художники подходили к изображению чувственности, роскоши и одиночества.

Программа курса:
15.08 Секс в искусстве: от античности до наших дней
22.08 Гламур в искусстве: от рококо до ар-деко
29.08 Одиночество в искусстве: от романтиков до постмодернистов.

Лектор: Елизавета Климова, дипломированный преподаватель истории искусств, популяризатор искусства, основатель культурно-образовательного проекта ART JUNKY и автор всех образовательных курсов Freedom School: интересно об искусстве.

Занятия проходят по средам в 19-30
Вход только на лекцию - 500 рублей
Вход на лекцию+безлимитный доступ в кофейню - 700 рублей.
16+

Купить билеты: https://freedom-kazanskaya7.timepad.ru/event/783591/
Адрес: пространство FREEDOM, ул. Казанская 7А, м.Невский проспект
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