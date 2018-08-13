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Международный open-air науки и технологий Geek Picnic

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic 2018 уже здесь: 18 и 19 августа в Санкт-Петербурге!

Международный open-air науки и технологий Geek Picnic 2018 уже здесь: 18 и 19 августа в Санкт-Петербурге!

Топовые международные и российские спикеры: Сет Стивенс-Давидовиц, Лиза Рэндалл, Максим Диденко, Джо Дэвис и многие другие.

Огромный выбор активных развлечений: VR, AR, настольные игры, интерактивная зона боев мини-ботов, клуб робототехники, Angry Birds Park, ретроигры, AR-экспозиция в небе от Heaven Reality — и это, конечно же, не всё!

Впервые в России - на петербургском Geek Picnic зона Adult Science (18+) - все о будущем гендера и человеческих отношений.

Прокатитесь на всех возможных видах транспорта: от беспилотных автомобилей до самодельных гоночных болидов, сфотографируйтесь с шоу-карами от Тюнинг Музея - мы знаем, как порадовать настоящего автомобильного гика!

В этом году на Geek Picnic выступит множество ярких музыкантов с полноценной музыкальной сценой: как молодых и перспективных, так и уже умудренных десятками туров. Kim & Buran, Say My Name, Daria Fisher и многие другие.

Два дня науки, технологий, веселья и драйва - все с огнем в глазах и как в первый раз.

Подробная программа фестиваля
- Санкт-Петербург: https://vk.cc/8m9rU2

Билеты на фестиваль в Санкт-Петербурге можно приобрести здесь: vk.cc/83dvNr
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