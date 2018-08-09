ента новостей

14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
10:00
В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины
09:54
В Ленобласти обнаружили повешенную женщину
07:46
Против курения
22:36
Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»
22:03
Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»
21:14
На развязке с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД
15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
15:19
В Петергофе на пожаре погибла женщина
10:35
На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД
09:51
В регионе проводится проверка сообщений о пытках заключенных
09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
07:12
Оппозиция объединяется
15:03
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда
12:04
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
12:00
В Невском районе сгорела иномарка
11:44
Осторожно: Анатолий Пахомов
10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
07:06
Зарплата растет
23:42
Аксель Витсель перешёл в дортмундскую «Боруссию»
20:19
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения
13:28
Спектакль "Пила вино и хохотала"
13:27
В Выборгском районе из окна выпал трехлетний малыш
13:16
Моноспектакль актера Дмитрия Креминского «Письма двух полушарий»
13:11
Концерт «Полночь в Париже»
12:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с технологической разводкой моста через Свирь
10:16
Контроль за ремонтом
09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»

Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»

0
5
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Комитет откроет внутренний двор Гостиного Двора на 1 день для фестиваля «Живые улицы»

26 августа с 12:00 до 20:00 закрытый для посетителей внутренний двор Большого Гостиного Двора станет пространством для отдыха, самореализации, общения и творчества петербуржцев. Парковка превратится в лужайку с бинбегами и скамейками, проезды — в зеленые велосипедные и пешеходные маршруты, тротуар — в площадкиу для спорта, игр и творчества.

Фестиваль «Живые улицы» — это диалог с городом, взаимодействие и сотворчество жителей в открытом публичном пространстве, который помогает людям чувствовать себя свободными, осознавать право на свой город и ответственность за перемены в нем.

Уличное искусство, музыканты, танцоры и поэты, зоны обменом книгами, растениями и идеями, зеленый лекторий и ярмарка городского садоводства, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой — это далеко не весь список запланированных мероприятий, которые ждут вас на фестивале «Живые улицы».

Фестиваль ежегодно проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с независимыми творческими и общественными организациями Санкт-Петербурга.

Вход свободный. Проход  на фестиваль - со стороны Невского проспекта, 35
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-08-2017, 21:14
Фестиваль «Живые улицы» пройдет в Петербурге
27-09-2016, 16:13
Фестиваль «Живые улицы»
26-09-2015, 11:06
Фестиваль «Живые улицы» в самом центре города
4-12-2014, 08:58
Реорганизация Гостиного двора
9-07-2014, 09:05
2-й фестиваль бумажного творчества "Бумократия"
25-11-2012, 00:36
Вновь перенесен аукцион по продаже Гостиного Двора в Кронштадте

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
135
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
146
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
173
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
0
232
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
Наверх