Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»

26 августа с 12:00 до 20:00 закрытый для посетителей внутренний двор Большого Гостиного Двора станет пространством для отдыха, самореализации, общения и творчества петербуржцев. Парковка превратится в лужайку с бинбегами и скамейками, проезды — в зеленые велосипедные и пешеходные маршруты, тротуар — в площадкиу для спорта, игр и творчества.

Фестиваль «Живые улицы» — это диалог с городом, взаимодействие и сотворчество жителей в открытом публичном пространстве, который помогает людям чувствовать себя свободными, осознавать право на свой город и ответственность за перемены в нем.

Уличное искусство, музыканты, танцоры и поэты, зоны обменом книгами, растениями и идеями, зеленый лекторий и ярмарка городского садоводства, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой — это далеко не весь список запланированных мероприятий, которые ждут вас на фестивале «Живые улицы».

Фестиваль ежегодно проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с независимыми творческими и общественными организациями Санкт-Петербурга.

Вход свободный. Проход на фестиваль - со стороны Невского проспекта, 35