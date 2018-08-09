15 августа на крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл. Популярные актёры выйдут на сцену против современных поэтов.

Поэзия против актерской игры, а декорацией станет вид с высоты на самый красивый ночной Петербург! Это не просто чтение стихов или сценки. Это настоящее шоу, сражение форматов и талантов!

Вечный конфликт поколений предстанет перед зрителем в самой острой его форме. Классика или современность. Могут ли современные литераторы затронуть струны души зрителя? Смогут ли молодые актёры вдохнуть новые смыслы в классические тексты? Решать будет зритель.

В каждом баттле именно вы сможете определить победителя светом мобильного устройства!

Правила баттла или дуэльный кодекс: поединок между двумя командами авторов и актёров, цель которого — завоевать зрителя словом, подачей, энергией, искренностью, соблюдая заранее оговоренные рамки поединка (3 раунда по 30 мин).

Еще в серебрянном веке российской поэзии были популярны соревнования среди молодых поэтов за звание самого талантливого. Так пусть знаменитые поэтические баттлы вернутся в своей самой красивой форме!

В дуэли задействованы современные деятели искусства.

Поэты: Ирина Волынская, Андрей Некрасов, Рома Гонза.

Актёры: Анна Некрасова, Дмитрий Гирев, Кирилл Иванов.

На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.

Количество билетов ограничено! Успейте взять свой по ссылке: https://vk.cc/8ilnBn

Телефон 645-10-40

Организатор: RoofCInemaEvents