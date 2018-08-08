Музыкальный вечер в «Доме Романовых»

Устали от суеты современного города? Хотите погрузиться в историческую атмосферу? Тогда приходите к нам в культурно-исторический центр «Дом Романовых»!

Вас ждут:

- чаепитие и фуршет;

- экскурсия;

- кинопоказ о династии Романовых;

- театрализованное музыкальное представление. Концерт классической музыки при свечах: вокал, скрипка, фортепиано;

- викторина;

- демонстрация предметов XIX века;

- аукцион.

И всё это – в роскошных интерьерах императорских времён.

Расписание: каждый четверг, пятницу и субботу в 19:00, данное расписание точно действует до сентября.

Продолжительность — 2,5-3 часа

Стоимость билетов — 700-900 рублей

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 13 Д