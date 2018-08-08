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Музыкальный вечер в «Доме Романовых»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
Музыкальный вечер в «Доме Романовых». Концерт. Музей. Фуршет.

Устали от суеты современного города? Хотите погрузиться в историческую атмосферу? Тогда приходите к нам в культурно-исторический центр «Дом Романовых»!

Вас ждут:

- чаепитие и фуршет;
- экскурсия;
- кинопоказ о династии Романовых;
- театрализованное музыкальное представление. Концерт классической музыки при свечах: вокал, скрипка, фортепиано;
- викторина;
- демонстрация предметов XIX века;
- аукцион.
И всё это – в роскошных интерьерах императорских времён.

Расписание: каждый четверг, пятницу и субботу в 19:00, данное расписание точно действует до сентября.
Продолжительность — 2,5-3 часа
Стоимость билетов — 700-900 рублей

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 13 Д
Источник: Visit Petersburg
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