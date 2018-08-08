Музыкальный вечер в «Доме Романовых»

Устали от суеты современного города? Хотите погрузиться в историческую атмосферу? Тогда приходите к нам в культурно-исторический центр «Дом Романовых»!
Вас ждут:
- чаепитие и фуршет;
- экскурсия;
- кинопоказ о династии Романовых;
- театрализованное музыкальное представление. Концерт классической музыки при свечах: вокал, скрипка, фортепиано;
- викторина;
- демонстрация предметов XIX века;
- аукцион.
И всё это – в роскошных интерьерах императорских времён.
Расписание: каждый четверг, пятницу и субботу в 19:00, данное расписание точно действует до сентября.
Продолжительность — 2,5-3 часа
Стоимость билетов — 700-900 рублей
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 13 Д