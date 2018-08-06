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» » Спектакль "Пила вино и хохотала"

Спектакль "Пила вино и хохотала"

0
28
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Спектакль "Пила вино и хохотала" пройдет на крыше Roof Place

14 августа нашумевший петербургский спектакль "Пила вино и хохотала" пройдет на крыше Roof Place с незабываемым видом на Финский залив.

Спектакль «Пила вино и хохотала» – проект выпускниц Академии театрального искусства, ex-актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи» Анны Быковой и Инны Егоровой, ныне актрис «Театра Двух». Спектакль основан на реальных событиях: впервые для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

О чем спектакль? О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812», снова обретают лица.

По отзывам зрителей спектакль смотрится на одном дыхании! Он получился очень жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным.

Продолжительность: 1 час 20 мин, без антракта, 16+
Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте купить ваш билет по ссылке: https://vk.cc/8ilhdD
На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы

Организатор: RoofCInemaEvents
Источник: RoofCInemaEvents
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