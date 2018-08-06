Моноспектакль актера Дмитрия Креминского «Письма двух полушарий»

13 августа на крыше Roof Place пройдет моноспектакль актера Дмитрия Креминского по недраматическим произведениям Иосифа Бродского «Письма двух полушарий».

История человека, оказавшегося вне привычных ему обстоятельств, людей (друзей, родителей, любимой), отношений, вне родного языка и привычного образа мыслей и пытающегося справиться с этим.

Шумовое оформление спектакля – звуки воды (дождь, капли с крыши после дождя, океанский прибой, всплески весел).

Только человек, его голос и вода.

Дмитрий Креминский известен многим как режиссер радиоспектаклей. Он работал с такими актерами Валентин Гафт, Вадим Райкин, делал аудиопостановки по мотивам классических авторов и наших современников.

Продолжительность мероприятия –1 час 40 минут;

Возрастные ограничения: (16+)

На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8ilJXO

Организатор:RoofCInemaEvents