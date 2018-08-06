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» » Концерт «Полночь в Париже»

Концерт «Полночь в Париже»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
На самой романтической крыше Петербурга Roof Place пройдет концерт «Полночь в Париже»

7 августа на самой романтической крыше Петербурга Roof Place пройдет концерт «Полночь в Париже», на котором Ансамбль виолончелистов Санкт-Петербурга выступит с потрясающей программой, включающие хиты джазовой и классической музыки.

Этот музыкальный вечер отправит вас в увлекательное путешествие по любимым песням со всего мира. А декорациями к этому путешествию будут сказочные виды с высоты на вечерний летний город.

Вы побываете на Бродвее с розовой пантерой, насладитесь пейзажами лунной реки и встретите полночь уже в Париже…

«Ансамбль Виолончелистов Санкт-Петербурга» существует уже более 15 лет. Создание этого коллектива было приурочено к 300-летию Санкт-Петербурга. С тех пор Ансамбль развивался, обогащал репертуар, концертировал в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах России.

На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.

Билеты приобретайте заранее по ссылке: https://vk.cc/8il0tY

Продолжительность концерта –1 час 30 минут с одним антрактом;
Возрастные ограничения: (0+)

Организатор концерта: RoofCInemaEvents
Источник: RoofCInemaEvents
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