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Театральный Петербург на Книжных аллеях

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Bileter открывает 3-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»

4 августа в 14.00 Bileter (ДТЗК) откроет 3-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях». Театральный марафон начнется с выступлений артистов Театра «На Литейном», театра-фестиваля «Балтийский дом» и театра «Мастерская».

Старейший билетный оператор Санкт-Петербурга Bileter (ДТЗК) открывает новый театральный сезон на сцене в самом сердце города – в культурном пространстве «Летних Книжных аллей» на Малой Конюшенной улице.

4 августа первыми на сцену поднимутся артисты театра «На Литейном» Мария Овсянникова и Сергей Шоколов. В программе — песни из спектаклей театра «У меня есть сердце… (Когда мы были в июне)», «Барышня-крестьянка», рассказ Марии Овсянниковой о работе в кинофильмах, которые она озвучивает. А Сергей Шоколов специально для зрителей проекта «Книжные аллеи» прочтёт отрывки из произведений Сергея Есенина и представит песни и стихи собственного сочинения.
Артисты Театра-фестиваля «Балтийский дом» уже третий год представляют свои программы на открытии фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях». В этот раз будут исполнены вокальные номера из популярных спектаклей: «Алые паруса», «Возвращение в любовь», «Вестсайдская история» и др. Перед зрителями выступят ведущие артисты театра Роман Дряблов, Елена Карпова, Мария Лысюк и Андрей Родимов. В этом году на сцене проекта дебютируют и новые лица «Балтийского дома», молодые актеры: Станислав Шапкин и Мария Подосинникова. Посетители «Летних Книжных аллей» смогут не только познакомиться с репертуаром театра, но и выиграть приглашения на спектакли, приняв участие в конкурсах от ведущих Валентины Коровниковой и Владимира Бойкова.

«Мастерская», чье выступление завершит первую театральную субботу, пришлет на фестиваль десант из театральных звезд 21 века – самых молодых актеров театра. Это последний выпускной курс выдающего мастера, художественного руководителя театра Григория Козлова. Молодые артисты получили дипломы и присоединились к труппе в июне 2018 года. Еще будучи студентами, в прошлом сезоне ребята ударно «стартанули» двумя спектаклями– «Мастер и Маргарита» и «Прошлым летом в Чулимске». Будущие звезды 21-го века покажут фрагмент из их новой работы – концерта, посвящённого звёздам века 20-го. Зрители увидят актёрские наблюдения и творческие номера, вдохновленные голосом Любови Орловой и бархатистым контральто Марлен Дитрих, окунутся в мир музыки Вудстока вместе с Дженис Джоплин и Фреди Меркьюри, насладятся поэзией Иосифа Бродского в исполнении артистов «Мастерской».

Напомним, что проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» продлится до 8 сентября. Каждую субботу на открытой сцене на Малой Конюшенной улице будут показаны специальные программы, подготовленные специально для проекта. В беспрецедентном театральном марафоне принимают участие 15 театральных коллективов, которые представят всю театральную палитру города - от драмы и комедии до мюзикла и клоунады. Горожане и гости Северной столицы смогут «продегустировать» театральные новинки и познакомиться с творчеством петербургских артистов, а самые активные из зрителей - выиграть призы от организатора проекта Вileter и от его партнеров.

Вход свободный. Начало представлений в 14.00

Генеральный директор «Дирекции театрально-зрелищных касс» (Bileter) Константин Федоровский:

«Все годы своего существования компания Bileter (ДТЗК) стремится направить зрителя в театры, проинформировать о том, что могут предложить горожанину театральные и концертные площадки Санкт-Петербурга. Формат, который мы нашли в проекте «Театральный Петербург на Книжных аллеях», помогает это сделать. То, что началось в 2016 году как смелый эксперимент, стало уже по-настоящему петербургской традицией – городские театры начинают новый театральный сезон именно на открытой сцене на Малой Конюшенной улице. Зрители, которые будут приходить на Книжные аллеи, смогут познакомиться с творчеством петербургских театров «на расстоянии вытянутой руки», выбрать то, что им понравится, и сразу же после представления приобрести билеты в театральных кассах или на сайте bileter.ru».
Источник: Bileter (ДТЗК)
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