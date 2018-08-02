На крыше Roof Place прозвучат шедевры мирового рока в новом формате

5 августа на крыше Roof Place с видом на Финский залив прозвучат шедевры мирового рока в новом формате! Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классики с потрясающим видом на летний город в исполнении квартета виолончелистов «THE CELLO QUARTET»

Признанные мастера, показывающие невероятные вещи на струнных инструментах, любимые песни и магия происходящего – вот, что вам запомнится на этом концерте.

Признак настоящего искусства – ощущение, что оно происходит «здесь и сейчас». И этот концерт однозначно в этой категории!

В программе: The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и другие любимые всеми артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока!

Количество мест строго ограничено! Успейте купить ваш билет по ссылке: https://vk.cc/8hGxjU

✨На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.

Продолжительность концерта –1 час 30 минут с одним антрактом;

(6+)

Организатор концерта: RoofCInemaEvents