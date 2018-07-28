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«Весь этот джаз» на крыше клуба MOD

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
30 июля - «Весь этот джаз» на крыше клуба MOD

Приглашаем всех в кинотеатр под открытым небом, чтобы посмотреть легенды мирового кинематографа! Это прекрасный выбор для летнего вечера с друзьями или романтического свидания со второй половинкой.

30 июля - «Весь этот джаз» на крыше клуба MOD
Джо Гидеон – режиссер и хореограф, который работает на износ, чтобы одновременно успевать заниматься монтажом своего очередного фильма и готовить свой новый грандиозный бродвейский мюзикл. Постоянный стресс, стимулирующие препараты, алкоголь, сигареты и секс с распутными девицами истощают его организм. Его родные и близкие люди пытаются образумить его, но безуспешно. Сам же Джо не осознает, что если он не остановится, то смерть очень скоро настигнет его.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8hHtVI
На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.

Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора)
Начало в 22:00 ("Дом у озера" в 22:30)
Телефон 645-10-40
Источник: Roof Cinema
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