Приглашаем всех в кинотеатр под открытым небом, чтобы посмотреть легенды мирового кинематографа! Это прекрасный выбор для летнего вечера с друзьями или романтического свидания со второй половинкой.

30 июля - «Весь этот джаз» на крыше клуба MOD

Джо Гидеон – режиссер и хореограф, который работает на износ, чтобы одновременно успевать заниматься монтажом своего очередного фильма и готовить свой новый грандиозный бродвейский мюзикл. Постоянный стресс, стимулирующие препараты, алкоголь, сигареты и секс с распутными девицами истощают его организм. Его родные и близкие люди пытаются образумить его, но безуспешно. Сам же Джо не осознает, что если он не остановится, то смерть очень скоро настигнет его.

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.cc/8hHtVI

На крыше есть навес от дождя, зрителям выдают теплые пледы, работает бар&пиццерия.

Адрес крыши: Набережная канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Начало в 22:00 ("Дом у озера" в 22:30)

Телефон 645-10-40