Струнный квартет «Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви»

31 июля на панорамной крыше Roof Place состоится самый чувственный концерт этого лета: струнный квартет «Пушкин-квартет» исполняют программу «Романтическая музыка любви».

Есть ли еще те, кто не верит в любовь? После этого концерта захочется открыть душу этому чувству. Здесь прозвучит романтическая музыка: любовные арии, музыка из фильмов, мелодии, в основу которой лег сюжет об отношениях мужчины и женщины. Романтическая музыка всегда открывает лучшие чувства в человеке, вы сможете в этом убедиться.

«Пушкин-квартет» образован в 2013 году, исполняет обширный и разнообразный репертуар, включающий в себя произведения таких композиторов как Моцарт, Бетховен, Сметана, Шостакович и многих других. В 2014 «Пушкин-квартет» стал лауреатом второго международного конкурса скрипачей и струнных квартетов Леопольда Ауэра.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, работает бар&кафе.

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте купить свой по ссылке: https://vk.cc/8dsIPh

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут, рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Организатор концерта: RoofCInemaEvents