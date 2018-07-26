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Спектакль «Контрабас»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На крыше Roof Place состоится показ спектакля «Контрабас»

1 августа на крыше Roof Place состоится показ спектакля «Контрабас» по одноименному произведению Патрика Зюскинда 📖

Спектакль «Контрабас» – о любви. Об одиночестве. О жажде поступка – и неспособности его совершить. Об обостренном чувстве божественного – и невозможности его достичь… Это исследование жизни и природы души маленького человека; о музыке, которая переполняет существо героя и составляет главное содержание его жизни; и еще и, может быть, в первую очередь это спектакль о любви, о любви мужчины к женщине, которая и заставляет героя мучительно страдать от уязвленного неоцененностью самолюбия.

В спектакле участвуют:
Антон Шварц (актер театра БДТ) и Алексей Рахов (саксофон) («Странные игры» «АВИА», «НОМ», «DEADУШКИ», «Снега»)
Звучит музыка Р.Вагнера, И.Брамса, А.Моцарта, А.Рахова.
На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы. Билеты по ссылке: https://vk.cc/8ikNry

Возрастное ограничение 16+
Продолжительность спектакля 100 минут

Организатор: RoofCInemaEvents
Источник: RoofCInemaEvents
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