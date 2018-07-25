«Жаркие летние ночи» на «Ленфильме»

27 июля киноцентр «Ленфильм» совместно с Киноафиша.инфо представляет своим зрителям премьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов июля - «Жаркие летние ночи» Элайджа Байнума.

Дэниэл Миддлтон (Тимоти Шаламе) – милый, но социально-неприспособленный выпускник школы – проводит последнее лето перед колледжем у тети на полуострове Кейп-Код. Не зная, куда себя деть, Дэниэл скучает и пытается найти свое место, пока не встречает Хантера Строберри (Алекс Роу), местного бунтаря, который торгует «травкой» и ревниво опекает от надоедливых поклонников младшую сестру МакКайлу (Майка Монро). Решив пуститься в авантюру, Дэниэл убеждает Хантера взять его в напарники и расширить бизнес по всему полуострову, обитатели которого изнывают от жары. При этом Дэниэл влюбляется в МакКайлу, но вынужден держать их отношения в тайне…

Фильм «Жаркие летние ночи» – уверенный и дерзкий дебют режиссера-сценариста Элайджи Байнума. Вместе с ироничным и очаровательным Тимоти Шаламе, яркой и соблазнительной Майкой Монро и блестящей игрой Алекса Роу, которого сложно не сравнить с Джеймсом Дином, картина становится знойным и полным страсти триллером о преступных делишках в небольшом городке. «Жаркие летние ночи» – один из самых ярких дебютов последнего времени. Фильм представит эксперт от кинопрокатной компании A-OneFilms Виктория Лимар.

По традиции до показа всех гостей ждет музыкальное выступление. На этот раз мы услышим электронную музыку группы Beneath My Shade. За свою историю, Beneath My Shade успел выпустить несколько полноформатных альбомов, поработать во многих жанрах, поучаствовать в немалом количестве мероприятий и дать несколько сольных концертов в Москве и Петербурге. Их музыка вдохновлена архитектурой, живописью, кинематографом, а также пропитана мистицизмом и своей собственной идеологией.

Билеты уже в продаже на сайте киностудии «Ленфильм»: http://www.lenfilm.ru/service/Kinoteatr-Lenfilm/