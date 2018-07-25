На крыше Roof Place покажут спектакль «Роман с собственной душой»

25 июля на крыше с панорамным видом на Финский залив Roof Place покажут спектакль «Роман с собственной душой» по произведениям Марины Цветаевой.

В основу спектакля легли роман Марины Цветаевой «Флорентийские ночи», стихотворения, проза, дневниковые записи, а также музыка, созвучная ритму её поэзии.

Марина Цветаева. Девять писем с десятым, невозвращённым

Девять писем Марины Цветаевой о любви, страсти, нежности, разочаровании, о душе, об искусстве, о жизни, о себе самой.

Девять писем на острие ножа, на краю пропасти, из глубины ночи, в лучах восходящего солнца.

Актриса – Анастасия Лазарева.

Режиссёр спектакля – Георгий Росов.

На крыше есть большой навес от дождя, работает бар&ресторан. Количество мест ограничено! Билеты по ссылке: https://vk.cc/8dsuwJ

Продолжительность спектакля – 2 часа с одним антрактом, рекомендовано для всех категорий зрителей старше шестнадцати лет (16+)

Организатор: RoofCInemaEvents