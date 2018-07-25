Выставка «Край света»

Молодые петербургские художники объединили свои силы и подготовили общую дебютную выставку «Край света». Яркая живопись Алисы Караевой и декоративные работы Дарины Прохорук, вдохновят зрителя и увлекут в сюрреалистические миры, богатые разнообразием солнечных пейзажей и гротескных героев, действующих в занимательных сюжетах и рассказывающих свои истории, больше похожие на загадочные притчи.

Тонкое кружево графических работ Виктории Устиновой, успешно реализующей свой талант также как дизайнер одежды, создает для зрителя атмосферу изысканных городских пейзажей, которые как волшебные театральные декорации сотканы из невесомых ажурных нитей, отражающихся в бесконечных зеркальных поверхностях.

Герои художниц шагают по миру, как по краю света, делая каждый следующий шаг в пустоту, они полагаются на веру в добро. И продолжая бубнить под свой мудрый нос такие удивительные истории-притчи, они идут в неизвестность, где за гранями солнечного луча на остром ребре зеркального здания или же за неожиданным арочным сводом, вдруг снова открывается белая дорога вперед.

Место проведения: Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70-72, Галерея «Угол», 2 этаж

Выставка продлится до 2 августа