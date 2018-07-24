В Петербурге прошли концерты международного проекта «Джаз на Неве»

В Санкт-Петербурге на трех сценических площадках, расположенных вдоль Невского проспекта на Малой Садовой, Малой Конюшенной и Большой морской улицах, 22 июля прошли концерты международного проекта «Джаз на Неве». Вечером на Стрелке Васильевского острова состоялся гала-концерт, участников и зрителей которого приветствовал вице-губернатор Александр Говорунов.

«В Петербурге любят, знают и понимают джаз. В этом году Санкт-Петербург был признан городом джаза в рамках проекта ЮНЕСКО — VII Международного дня джаза», – подчеркнул Александр Говорунов.

На гала-концерте выступили популярные российские артисты и оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. Свое творчество представили также пять джазовых коллективов из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Германии. Специальным приглашенным гостем стала певица TAIINA из США.

Завершился гала-концерт фейерверком под композицию, специально написанную оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз» для этого события.