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Лекция Юрия Савельева «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Музей Фаберже
26 июля в Музее Фаберже пройдет лекция Юрия Савельева «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура»

Происхождение русского стиля неотделимо от общего развития европейского искусства XIX века и его обращения к родной старине — своей для каждого. Открытие древнерусского архитектурного наследия в начале XIX века способствовало появлению новых приемов и декоративных форм в русской архитектуре: зодчие творчески перерабатывают старые образцы, и Российская империя стремительно застраивается дворцами и храмами в «старом» вкусе. Для каждого из царствований XIX века было характерно творчество своего круга зодчих, особенно импонировавших новому императору. Неудивительно, что особенно полно русский стиль заявил о себе при создании произведений «придворного круга»: храмов по императорскому заказу в России и за ее пределами, интерьеров царских и великокняжеских дворцов, павильонов России на Всемирных выставках, фасадов государственных учреждений, музеев, вокзалов и др. Дошедшие до наших дней нереализованные проекты 1910-х годов свидетельствуют о чрезвычайной популярности «древнерусской» эстетики при проектировании архитектурных ансамблей даже накануне революции.

Расписание цикла лекций: 
26.07 - лекция Юрия Савельева «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура» 
02.08 - лекция Натальи Гусевой «Русский стиль в мебели и интерьере» 
09.08 - лекция Надима Айдарова «Русский стиль в музыке» 
16.08 - лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве» 
22.08 - лекция Нины Тарасовой «Русский стиль в моде»

Лекции проходят с 26.07 по 22.08 в лектории Музея Фаберже по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 21, Шуваловский дворец.

Начало лекций в 19:00. Продолжительность лекции: 1-1,5 часа.

Стоимость билета на одну лекцию - 450 рублей.

Стоимость абонемента на цикл лекций “Русский стиль” - 1850 рублей. Абонемент включает в себя право посещения 5 лекций.

Вы можете приобрести абонемент и билеты онлайн в разделе "Лекторий". Количество абонементов и билетов ограничено.
Источник: Музей Фаберже
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