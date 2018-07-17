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Концерт "Моцарт на крыше"

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62
Автор: Yaremitch
0
Фото:
vk.com
Говорят, что Моцарт не умер, он просто вышел покурить.

Говорят, что Моцарт не умер, он просто вышел покурить.
Кроме шуток – музыка великого гения не устаревает и не перестаёт быть источником вдохновения режиссёров, диджеев, хореографов и шоуменов. А мы просто берём и приглашаем вас послушать Моцарта... на крыше!
«Моцарт на крыше» – не совсем обычный классический концерт. И необычность эта заключена в самом названии: это не просто классика, а классика на высоте птичьего полета!
Конечно, найдутся люди, которые скажут, что делать из произведений Моцарта «необычный концерт» – просто неуважение к музыке великого композитора. Но что об этом сказал бы сам Моцарт?
Утверждать наверняка мы не можем – зато можем вспомнить, что Моцарт и сам любил всевозможные авантюры, состязания и розыгрыши, что и отражено во множестве рассказов и баек о великом композиторе. Есть даже история о Моцарте и Сальери, где Вольфганг якобы предлагает оппоненту сыграть произведение, которое не может исполнить никто, кроме самого Моцарта. Сальери, посмотрев ноты, воскликнул, что юный музыкант тоже не сможет этого сделать, поскольку обеими руками нужно будет выполнять труднейшие пассажи, да к тому же - на противоположных концах клавиатуры. И тогда Моцарт сел за клавир и с легкостью всё исполнил – наиболее сложные ноты были взяты носом!
Вас ждут как привычные академические формы исполнения, так и довольно смелые эксперименты, но удивление будет только приятным!
Только живой звук, только питерское небо на уютной и просторной крыше HI-HAT!
__
«Моцарт на крыше» – 22 июля в 19:00
Крыша HI-HAT, Аптекарский пр. 22-24
Билеты: spb.kassir.ru
Источник: vk.com/mozart_ontheroof
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