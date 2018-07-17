24 июля на крыше с видом на Финский залив Roof Place пройдет романтический и нежный концерт «В ритме вальса».

Исполнители – лауреаты конкурса имени Леопольда Ауэра струнный «Пушкин-квартет».

Как известно, вальс – это бальный танец, и прежде всего он ассоциируется с Венскими балами! Но на концерте «Пушкин-квартета» вы услышите далеко не одного Штрауса. Вальс как жанр зажил своей собственной жизнью: П.И.Чайковский написал свои лучшие балетные номера в форме вальса. Вальс закружит нас и на улицах Парижа. Вы услышите и медленный вальс, и джазовый, и грустный вальс.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар&ресторан.

«Пушкин-квартет» образован в 2013 году, исполняет обширный и разнообразный репертуар, включающий в себя произведения таких композиторов как Моцарт, Бетховен, Сметана, Шостакович и многих других.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, работает бар&кафе.

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Покупайте билета заранее по ссылке: https://vk.cc/8dsCju

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут, рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Организатор: RoofCInemaEvents