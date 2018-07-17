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Незабываемое выступление от Violin Valentï

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43
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На крыше Roof Place с видом на Финский залив пройдет незабываемое выступление от Violin Valentï!

20 июля на крыше Roof Place с видом на Финский залив пройдет незабываемое выступление от Violin Valentï!

Violin Valentï – современный творческий проект. Это новый взгляд на скрипку как на актуальный и неклассический инструмент. Вы услышите мировые хиты в оригинальных аранжировках hip-hop,soul и r&b

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, работает бар&кафе.

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте приобрести свой билет по ссылке: https://vk.cc/8dsURA

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут, рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Организатор концерта: RoofCinemaEvents
Источник: RoofCInemaEvents
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