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Цикл лекций «Русский стиль» в Музее Фаберже

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Музей Фаберже
Русский стиль — одно из самых ярких явлений в истории русской культуры XIX — начала ХХ века

Русский стиль — одно из самых ярких явлений в истории русской культуры XIX — начала ХХ века. Храм Христа Спасителя в Москве и Спас-на Крови в Петербурге, живопись Васнецова и майолика Врубеля, Избушка на курьих ножках в усадьбе Абрамцево и музыка Римского-Корсакова — все это проявления русского стиля. Если элементы «русскости» встречаются в искусстве и быте императорского двора уже в конце такого европейского XVIII века, то русский стиль как официальный стиль монархии заявляет о себе в царствование Николая I и главенствует вплоть до начала ХХ века. Ключевую роль в развитии этого, пожалуй, самого идеологического «стиля жизни и стиля искусства» играл сам император, и личность и вкусы каждого из последних Романовых — Николая I, Александра II, Александра III и Николая II — определяли особенности стиля в то или иное правление.

При Николае I русское платье-сарафан и кокошник стали официальным нарядом придворных дам, в кабинете Александра II стояло кресло «Топор, дуга и рукавицы», во время коронационных торжеств 1883 года Александр III и Мария Федоровна танцевали полонез из оперы «Жизнь за царя» Глинки, а в 1903 году Николай II и Александра Федоровна появились на костюмированном балу в Зимнем дворце в костюмах царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны…

Вы узнаете о том, как и почему возник русский стиль, о выдающихся постройках и интерьерах дворцов Романовых в русском стиле, о придворном платье и военной форме в русском стиле, о многообразии направлений, скрывающихся под названием «русский стиль» и др.

Расписание цикла лекций:
26.07 - лекция Юрия Савельева «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура»
02.08 - лекция Натальи Гусевой «Русский стиль в мебели и интерьере»
09.08 - лекция Надима Айдарова «Русский стиль в музыке»
16.08 - лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
22.08 - лекция Нины Тарасовой «Русский стиль в моде»

Лекции проходят с 26.07 по 22.08 в лектории Музея Фаберже по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 21, Шуваловский дворец.

Начало лекций в 19:00. Продолжительность лекции: 1-1,5 часа.

Стоимость билета на одну лекцию - 450 рублей.

Стоимость абонемента на цикл лекций “Русский стиль” - 1850 рублей. Абонемент включает в себя право посещения 5 лекций.

Вы можете приобрести абонемент и билеты онлайн в разделе "Лекторий". Количество абонементов и билетов ограничено.
Источник: Музей Фаберже
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