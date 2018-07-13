Концерт в честь 30-летия группы «Король и Шут»

Лето — время двух важных дат в истории «Короля и Шута», одна из которых стала трагической. Каждый год, в День Памяти и День Рождения Михаила Горшенёва, его друг и cоратник Андрей Князев, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», выступает в обеих столицах со специальными концертами, посвящёнными культовой группе и легендарному музыканту.

2018 год – особенный для истории «Короля и Шута»: исполнится пять лет с момента, когда оборвалась жизнь Михаила Горшенёва; и тридцать – с тех пор, как он решил связать свою жизнь с музыкой. «Программной» пластинкой раннего «Короля и Шута» по праву считается первый официальный альбом группы — «Камнем по голове».

Именно в его честь озаглавлен предстоящий концерт Андрея Князева в Санкт-Петербурге. Это выступление станет особым для музыкантов и зрителей во всех смыслах.

19 июля 2013 года Михаил Горшенёв ушёл из жизни. В истории «Короля и Шута» была поставлена точка, но память об её основателе – бессмертна. Спустя пять лет, 19 июля 2018 года, в Петербургском СКК состоится концерт-посвящение легендарному музыканту.

2018 год станет юбилейным не только для «Короля и Шута». 7 августа 2018 года Михаилу Горшенёву могло бы исполниться 45 лет. На предстоящем концерте поклонники смогут снова погрузиться в атмосферу былых времён, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды!

Большой концерт в СКК станет символическим событием в истории «Короля и Шута», которая продолжается благодаря любимым песням, звучащим в наших сердцах.Специально для этого масштабного концерта восстанавливаются оригинальные концертные аудио- и видеозаписи Михаила Горшенёва, которые особым образом будут представлены в Санкт-Петербурге в формате мультимедийной голограммы. Сложная работа по реализации этого высокотехнологичного проекта уже началась. Результатом должен стать уникальный симбиоз «живого» выступления музыкантов с голографическим аудио- и видеоизображением Горшка в рамках общей сценографии.

Программа этого памятного мероприятия носит символическое название «Камнем по голове», а зрителей ждут все нетленные хиты «Короля и Шута» с главных альбомов культовой группы в исполнении команды Андрея Князева, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», основанного его вдовой – Ольгой.

По традиции, на сцену выйдет и дочь Михаила – Александра Горшенёва, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца.

Ждём всех поклонников «Короля и Шута» 19 июля в Петербургском СКК на большом концерте, посвящённом Михаилу Горшенёву и 30-летию легендарной группы.

Продолжительность — 3 часа

Стоимость билетов — 700-5000