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» » Фестиваль «МультСказ – 2018»

Фестиваль «МультСказ – 2018»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ecopolis-spb.ru
ТК «ЭКОПОЛИС premium» приглашает на фестиваль «МультСказ – 2018»

Лучшие фестивальные Мультфильмы нон-стоп от 5 лет и выше, без возрастных ограничений! Большой исторический анимационный фильм «Крепость: Щитом и мечом». Ожившие детские книги, музыка к мультфильмам и  «Фабрика мультфильмов»: создаём свой первый мультфильм и получаем его после монтажа на свой e-mail.

Посмотрите уникальную программу фестиваля и расскажите друзьям!

В течение фестиваля Вы сможете не только окунуться в волшебный мир анимации, но и сделать первый мультфильм своими руками! Вход бесплатный.
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

  • Показ короткометражных фестивальных мультфильмов нон-стоп (5+). 
  • Встреча с творческой группой анимационной студии «Мельница». Показ полнометражного исторического мультфильма «Крепость: щитом и мечом» (5+). 
  • Студия компьютерной анимации Петербург  представит мастер-класс «Смешарики» по созданию мультфильма.
    «Фабрика мультфильмов»: мастер-классы по использованию различных анимационных техник. Мультипликационные студии помогут детям и их родителям сделать свой первый мультфильм.
  • В программе «Ожившие книги» примут участие молодые детские авторы и их персонажи. Дети и взрослые смогут своими руками создать мультфильм по книге.
  • Анимационная программа для посетителей фестиваля с подарками и розыгрышами.
  • Выступление юных музыкантов джазовой школы J&M SCHOOL с программой песен из мультфильмов. 

Мероприятие состоится 19 мая 2018 года в ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское ш., 13. 
Источник: Экополис
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