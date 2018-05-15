Фестиваль «МультСказ – 2018»

Лучшие фестивальные Мультфильмы нон-стоп от 5 лет и выше, без возрастных ограничений! Большой исторический анимационный фильм «Крепость: Щитом и мечом». Ожившие детские книги, музыка к мультфильмам и «Фабрика мультфильмов»: создаём свой первый мультфильм и получаем его после монтажа на свой e-mail.

Посмотрите уникальную программу фестиваля и расскажите друзьям!

В течение фестиваля Вы сможете не только окунуться в волшебный мир анимации, но и сделать первый мультфильм своими руками! Вход бесплатный.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

Показ короткометражных фестивальных мультфильмов нон-стоп (5+).

Встреча с творческой группой анимационной студии «Мельница». Показ полнометражного исторического мультфильма «Крепость: щитом и мечом» (5+).

Студия компьютерной анимации Петербург представит мастер-класс «Смешарики» по созданию мультфильма.

«Фабрика мультфильмов»: мастер-классы по использованию различных анимационных техник. Мультипликационные студии помогут детям и их родителям сделать свой первый мультфильм.

«Фабрика мультфильмов»: мастер-классы по использованию различных анимационных техник. Мультипликационные студии помогут детям и их родителям сделать свой первый мультфильм. В программе «Ожившие книги» примут участие молодые детские авторы и их персонажи. Дети и взрослые смогут своими руками создать мультфильм по книге.

Анимационная программа для посетителей фестиваля с подарками и розыгрышами.

Выступление юных музыкантов джазовой школы J&M SCHOOL с программой песен из мультфильмов.

Мероприятие состоится 19 мая 2018 года в ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское ш., 13.