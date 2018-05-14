26 мая в МЕГА ПАРКЕ пройдет VII фестиваль воздушных змеев «Летать легко!». В этом году самостоятельно смастерить воздушных змеев и принять участие в любительском Чемпионате по их запуску можно будет у МЕГИ Дыбенко. Вход на мероприятие бесплатный.

МЕГА ПАРК приглашает жителей Санкт-Петербурга на ежегодный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!». С 12:00 до 18:00 в парке у МЕГИ Дыбенко будут работать интерактивные площадки с развлечениями на любой вкус.

Например, пока малыши будут пытаться достать до неба, прыгая на бесплатных батутах, родители вспомнят детство и посостязаются в настольные игры, или же сделают пару стильных кадров в специальной фотозоне. Желающим освоить искусство перевоплощения мастера по аквагриму расскажут, как с помощью кисточек и красок за считанные минуты можно стать человеком-пауком или тигром. Те, кто из множества летающих объектов предпочитает классический авиатранспорт, смогут научиться мастерить первоклассные бумажные самолетики и проверить их в деле.

С 15:00 до 16:00 всех энтузиастов научат созданию воздушных змеев своими руками, при этом сделать из простых материалов свою «птицу счастья» получится всего за 15 минут, а в 17:00 любой желающий сможет принять участие в любительском Чемпионате самодельных воздушных змеев. По итогам Чемпионата будут определены победители в нескольких номинациях. Отдельный приз получит воздушный змей самого юного участника Чемпионата.

По-настоящему яркой частью праздника станет массовый запуск воздушных змеев и шоу-программа. Драконы, неопознанные летающие объекты, сказочные герои и знакомые каждому с детства воздушные змеи поднимутся высоко в небо с легкой руки гостей и участников фестиваля.

МЕГА ПАРК - это центр притяжения гостей МЕГИ Дыбенко и жителей близлежащих районов. Круглый год парк радует своих посетителей яркими и необычными мероприятиями. За летним настроением и волшебными эмоциями приходите в МЕГА ПАРК всей семьей!