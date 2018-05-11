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» » Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»

Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»

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Автор: anate.art
0
Фото:
vinyllasky.ru
19 мая поэтесса Оксана Ившина совместно с гитаристом Евгением Лазаренко представят свою новую литературно-музыкальную программу «Кружево Шантильи».

Дебют Оксаны Ившиной состоялся 13 мая 2017 года и был ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Вскоре последовал творческий вечер-презентация сборника стихотворений «Снежинки тают…». В дебютном поэтическом вечере и в презентации книги принимали участие близкие друзья поэта – музыканты: Илья Разин (группа «Полюса»), Евгений Лазаренко (группы «Neon Lights», «МультFильмы»), Михаил Крылов (Аккордеон), импровизационный оркестр под управлением Николая Рубанова (группы «АукцЫон», «Союз Космического Авангарда»).
В том же 2017 году стихи Оксаны Ившиной были опубликованы в сборнике финалистов национальной литературной премии «Поэт года» и вошли в первый том Антологии русской поэзии, который готовится к печати в 2018 году.
Путь к публикации первого сборника стихотворений «Снежинки тают…» был долог. Более чем тридцатилетний литературный опыт позволил автору осознанно прийти к своей первой книге стихов и опубликовать их, не нарушая своих собственных принципов и представлений о слове. Ответственность перед словом – это то, что характеризует поэта прежде всего, считает автор.
«В этих строках города и миры, мифы и реальность, свет и тьма, страхи и страсти, чувства и ощущения, адреса и моментальные фото, жажда жизни и любовь к сущему переплетены в разноцветный клубок, вольно или невольно уводящий читателя неизвестным путем вслед за прихотливым бегом нити повествования». (А.П.Бурлака о творчестве Оксаны Ившиной)
На творческом вечере 19 мая в арт-пространстве Vinylla Sky на Лиговском будет впервые представлен новый цикл стихов, часть из которых ранее не были опубликованы. Также в исполнении автора прозвучат стихотворения из вышедшего в 2017 году сборника «Снежинки тают…».
Оксана Ившина родилась и выросла в Санкт-Петербурге.
«10 июня с рассветом в час, на Лермонтовском проспекте» (как сказано в одном из ее стихотворений). В родном городе она закончила Санкт-Петербургский государственный университет и Государственный педагогический университет имени А.И.Герцена, получив высшее образование по нескольким дисциплинам: философия, психология, психолингвистика, экономика.
Оксана Ившина начала писать стихи с девяти лет, возможно, ранее. По её словам, «…поэтический дар заключается не в способности рифмовать слова, а в особом восприятии мира, способности пропускать через ткань человеческого и мирского «Я» всё многообразие жизни в целом, поэтому невозможно ответить на вопрос “Со скольки лет поэт начал писать стихи?”, стихи начинаются с предчувствия, с предкрика, который звучит ещё до рождения и продолжает звучать после смерти поэта. Стихи есть и были всегда. Предназначением поэта является не стих как таковой, а способность посредством силы своего духа передать поэтический код, при необходимости воссоздать его заново, чтобы нить прекрасного не оборвалась в поколениях.»
Топография жизни Оксаны Ившиной в течении последнего десятилетия широка и естественна для творческой личности современного мира. Европа и США, затем возвращение в Санкт-Петербург. Жизнь вдали от родного города, пересечения океанов и границ государств, тесное общение с носителями различных культур на материках и островах, в мегаполисах и в забытых деревнях, все эти события ещё более проявили фенологию её творчества.
Стихи Оксаны Ившиной занимают особую нишу в литературном ландшафте. Богатая образность слова. Глубина. Наполненность. Явное и непроявленное, осязаемое и неуловимое, как сама природа метрополий, отражается в её стихах не как в зеркале, а как сама суть космологии современной жизни, впитанная поэтической тканью.

19 мая в 20.00
Культурный бар Vinylla Sky (Лиговский проспект, 81)
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