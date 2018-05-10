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» » Кинорежиссёр Эрнест Ясан скончался на 83-м году жизни

Кинорежиссёр Эрнест Ясан скончался на 83-м году жизни

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.vesti.ru
Именно в фильме Ясана «Колесо любви» сыграл свою первую главную роль Михаил Пореченков.

Эрнест Ясан не пережил последствий автомобильной аварии и скончался в возрасте 82 лет. Авария, ставшая для Эрнеста Викторовича роковой, произошла в конце апреля на Парашютной улице. Ясан ехал в своей машине, когда в него врезался автомобиль «Audi». Поначалу показалось, что серьёзный травм режиссёр избежал: он сам дошёл до врачей приехавшей скорой. Но в больнице понадобилась срочная операция, и спасти заслуженного работника «Ленфильма» не удалось.

«Питерец.ру» особо отмечает, что Ясан дал дорогу в большое кино двум признанным артистам – Владимиру Шевелькову в 1979 году и Михаилу Пореченкову в 1994. Шевельков снимался ещё и в фильме Ясана «Нечистая сила» (1989), а Пореченков уже перешагнул рубеж в сотню киноролей.

Снимал Ясан и телесериалы: «Рэкет» с Владимиром Ерёминым в роли смелого журналиста в 1992 году, «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева» в 2006 году. Сайт «Ленфильма» вспомнил о разносторонних дарованиях ушедшего из жизни режиссёра: Ясан писал сценарии и книги, а в одном из залов киностудии устроили его персональную выставку.
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