Презентация Мультимедийного зала

16 мая в 16.00 Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова открывает мультимедийную экспозицию. Новаторский проект включает в себя несколько специально разработанных комплексов, позволяющих каждому продирижировать оркестром, сделать аранжировку музыкального произведения, сыграть на световом органе и на практике понять, что такое цветной слух, которым, как известно, обладал Н. А. Римский-Корсаков.

В 2016 году в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова, филиале Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, началась интенсивная работа над созданием нового мультимедийного зала. Вдохновляющие примеры работы отечественных и западных музеев с интерактивными комплексами побудили к разработке принципиально новых программ, созданных специально для экспозиции. Проект удалось реализовать при поддержке Комитета по культуре.

Новая мультимедийная экспозиция располагается в экспозиционном зале музея, состоит из пяти интерактивных зон, аудио-зоны и экспозиционной части.

«Основы дирижирования» позволяют стать настоящим руководителем оркестра, послушать рекомендации дирижера, исполнить три сочинения Римского-Корсакова, попробовать держать темп, делать ауфтакт, включать группы инструментов и следить за динамикой.

«Цветной слух» при помощи пяти калейдоскопов наглядно иллюстрирует феномен синестезии, или, как называл его сам Н. А. Римский-Корсаков, «звукосозерцания».

«Световой орган» помогает исследовать собственные ассоциации между цветом и звуком и создать свою цветомузыкальную композицию.

«Основы оркестровки» дают представление о составе и звучании симфонического оркестра. Здесь можно послушать каждый инструмент, отдельные группы струнных и духовых, полнозвучный оркестр Римского-Корсакова, а также составить свою палитру инструментов на основе сочинения композитора и сравнить результат.

«Основы аранжировки» дают возможность создать новое произведение, опираясь на отрывки из сочинения Римского-Корсакова. К предложенным фрагментам можно будет применить эффекты обработки звука и на основе различных комбинаций сконструировать свой музыкальный коллаж.

По всему залу расположены зоны для прослушивания, в которых собраны сотни записей сочинений Н. А. Римского-Корсакова в различных интерпретациях.

Экспозиционная часть зала дополнена новыми фотоматериалами.

Проект выполнен компанией «Европейские музейные технологии» по заказу Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Автор, куратор проекта – Лидия Адэр

Куратор, рецензент – Нина Костенко

Руководитель проектной группы – Евгений Ефимов

Разработка архитектурно-художественной концепции, графический дизайн – Денис Ведерников

Дизайн-проект – Михаил Бархин

Аудио-производство – Виктор Сафонов

Разработка программно-аппаратных комплексов – Дмитрий Харитонов

Разработка приложения и базы данных фонотеки – Алексей Чухарев