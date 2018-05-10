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» » XXIII Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»

XXIII Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Петербург вновь откроет свои двери международному фестивалю «Музыкальный Олимп»

С 27 мая по 3 июня Петербург вновь откроет свои двери международному фестивалю «Музыкальный Олимп», создателем и бессменным руководителем которого является пианистка, общественный деятель, продюсер, ведущая музыкальных программ на телеканале «Культура» Ирина Никитина. В этом году фестиваль пройдет уже двадцать третий раз.
В четырех концертах фестиваля примут участие 17 музыкантов из одиннадцати стран мира: России, Великобритании, Италии, Китая, Колумбии, Республики Корея, Сербии, Сингапура, Польши, Франции, Хорватии и Украины. В самых престижных исторических концертных залах Петербурга – Большом зале филармонии и Капелле – свой талант и музыкальное мастерство продемонстрируют молодые дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты, а также исполнители на виолончели и саксофоне.
Из года в год «Музыкальный Олимп» дарит петербургской публике беспрецедентную возможность услышать будущее мировой музыкальной элиты. «Парад победителей» – так лаконично и ёмко звучит идея фестиваля.
За 22 года «Музыкальный Олимп» познакомил своих слушателей более чем с 450 молодыми исполнителями из 50 стран, многие из которых впоследствии сделали большую международную карьеру. В их числе: Николай Цнайдер, Илья Грингольц, Саяка Сёдзи, Эльдар Небольсин, Мартин Фрёст, Марина Поплавская, Даррелл Анг, Василий Петренко, Энрико Диндо, Борис Гильтбург, Туган Сохиев, Хатия Буниатишвили, Андрей Баранов, Соль Габетта, Андрис Нельсонс, Марио Чанг и другие.
Эта уникальная концепция представления своей аудитории самых перспективных молодых артистов со всего мира на старте их международной карьеры особенно актуальна сейчас, когда российские концертные залы зачастую не могут себе позволить пригласить с концертом пусть интересного, талантливого, но еще малоизвестного исполнителя. Кроме того, фестиваль выполняет и функцию продюсера, приглашая на свои концерты музыкальных агентов из разных стран мира и проводя ежегодные концерты-презентации в Германии, США, Сингапуре и Швейцарии. Возможность выступать в зарубежных концертах фонда «Музыкальный Олимп» предоставляется самым ярким участникам фестиваля.
В этом году, как и всегда, все артисты «Музыкального Олимпа» – победители самых значимых международных конкурсов, обязательных для тех, кто мечтает достичь пика мирового музыкального Олимпа. По сложившейся доброй традиции, начатой в 2016 году, нынешний фестиваль вновь представит публике лауреата Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» – обладателя Первой премии в номинации «Струнные инструменты» 13-летнюю скрипачку Палому Со (Китай/Великобритания).
Концерты «Музыкального Олимпа» – это необычайно яркий калейдоскоп исполнителей и программ. В каждом концерте выступают несколько молодых солистов самых разных специальностей, открывая слушателям удивительную палитру музыкальных сочинений различных эпох и стран. Каждый музыкальный вечер проекта – настоящий путеводитель по истории музыки, ведь в нем знаменитые произведения сменяются редко исполняемыми пьесами, а обязательные сочинения конкурсной программы звучат наряду с совсем неизвестными композициями.
Но главное на фестивале – это музыканты. Их молодость, необыкновенно искренняя подача, желание покорить зал, обаяние юности и таланта – все это делает «Музыкальный Олимп» уникальным и неповторимым. Ведь каждый год – это новые музыканты, новые впечатления и незабываемые воспоминания.
Традиционно в рамках фестиваля пройдут социальные концерты: 24 мая в 16.30 в Детском хосписе № 1, 28 мая в 11.00 в Доме ветеранов войны № 2, 29 июня в 14.00 в Следственном изоляторе № 1 «Кресты».
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