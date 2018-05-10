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Фестиваль лета на стадионе «Кировец»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Самый яркий фестиваль лета пройдет 10, 11 и 12 июня на стадионе «Кировец»

Всероссийский фестиваль красок возвращается в Петербург: в этом году он состоится на стадионе «Кировец» в середине июня Петербуржцев ждут 15 часов беззаботного веселья, сотни объятий и миллион улыбок. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.

Как всегда, на сцене главного красочного события лета выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет попрыгать на батуте, сыграть в настолки, сделать
мехенди, поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Чтобы попасть на фестиваль, при входе необходимо будет обзавестись двумя пакетиками краски #ВФК, которая абсолютно безопасна и состоит из натуральных компонентов.

Кроме Санкт-Петербурга Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.

Начало фестиваля в каждый из дней в 15:00.

Вход на стадион открыт с 13:00.
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