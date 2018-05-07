Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."

10 мая в 15.00 в «Государственном комплексе «Дворец конгрессов» состоится открытие выставки японского декоративно-прикладного искусства и живописи из коллекции галереи Kasugai, приуроченной к Году Японии в России и 150-летию Реставрации Мэйдзи в Японии.

Среди экспонатов выставки – подлинные шедевры японского оружейного и декоративно-прикладного искусства, произведения известных мастеров ковки мечей, работы по металлу, лаку и резьбы по кости. Значительная часть предметов относится к эпохе Мэйдзи (1868-1912), времени открытия страны миру и блистательного выхода Японии на Международные выставки. В них воплотился многовековой опыт японских художников и ремесленников, яркий дух национальной культуры и стремление к обновлению.

Большинство экспонатов никогда не вывозились за пределы Японии и впервые демонстрируются в России.

Работы будут экспонироваться во дворце до 15 июня 2018 года в рамках «Диалога культур» - нового проекта «Государственного комплекса «Дворец конгрессов» и будут доступны во время обзорной экскурсии по Константиновскому дворцу.