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Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
konstantinpalace.ru
Государственный комплекс «Дворец конгрессов» представляет выставку "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."

10 мая в 15.00 в «Государственном комплексе «Дворец конгрессов» состоится открытие выставки японского декоративно-прикладного искусства и живописи из коллекции галереи Kasugai, приуроченной к Году Японии в России и 150-летию Реставрации Мэйдзи в Японии.

Среди экспонатов выставки – подлинные шедевры японского оружейного и декоративно-прикладного искусства, произведения известных мастеров ковки мечей, работы по металлу, лаку и резьбы по кости. Значительная часть предметов относится к эпохе Мэйдзи (1868-1912), времени открытия страны миру и блистательного выхода Японии на Международные выставки. В них воплотился многовековой опыт японских художников и ремесленников, яркий дух национальной культуры и стремление к обновлению.

Большинство экспонатов никогда не вывозились за пределы Японии и впервые демонстрируются в России.

Работы будут экспонироваться во дворце до 15 июня 2018 года в рамках «Диалога культур» - нового проекта «Государственного комплекса «Дворец конгрессов» и будут доступны во время обзорной экскурсии по Константиновскому дворцу.
Источник: Дворец конгрессов
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