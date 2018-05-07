9 мая 2018 года Некоммерческая организация Международный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС», при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Комитета по Социальной политике администрации города Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Санкт-Петербурга проводит VIII Благотворительный «Северный Бал».

Объединяющий девиз «Вместе в будущее — Путь любви» собирает на Бал абсолютно разных людей: мальчиков и девочек, оставшихся без попечения родителей, творческие коллективы «особенных детей», детей-лауреатов международных фестивалей и конкурсов, петербургских кадетов, детей с ограниченными возможностями, социально-активную молодежь. Благотворительный «Северный бал» – это праздник для всех. Ежегодно аудитория составляет более 1500 человек.

Целью Бала является приобщение детей и молодежи к культурному наследию Санкт-Петербурга, воспитание коммуникации и духовных ценностей, социализация детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из неблагополучных семей.

Помимо традиционной направленности мероприятия на создание позитивного образа многонационального народа России и поддержку культурных традиций, в этом году Бал посвящен темам «Я – человек» и «Гимн великим мастерам». Гости и участники Бала отправятся в удивительное путешествие в сказочный мир, где не нужна волшебная палочка, чтобы творить чудеса. Потому что настоящее чудо живет в каждом из нас, оно заключается в способности человека любить. От чистого, любящего сердца всегда исходит волшебство и чем больше искренних сердец будет на Земле, тем ярче на Небе будут гореть звезды.

В программе Бала примут участие международные исполнители, детские и молодежные творческие коллективы. На втором этаже

В рамках подготовки к Балу группа волонтеров, студентов ведущих вузов Санкт-Петербурга, традиционно проводит ряд занятий с детьми, оставшимися без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Занятия направлены на знакомство с традицией и культурой балов, этикетом, обучение традиционным бальным танцам. Волонтеры ежегодно готовят к балу более 300 детей, дарят им нарядные платья и костюмы, с девочками работают парикмахеры и визажисты. Каждый ребенок в этот удивительный вечер сможет почувствовать атмосферу сказки, окунуться в мир волшебства и закружиться под волшебную музыку в чарующем танце, как несколько веков назад.

По итогам Бала и Рисования в Исаакиевском соборе создается периодическое издание: альбом в твердой обложке с детскими картинами и хроникой происходящего. На сегодняшний момент существует 4 издания и готовится выпуск трехтомника детского творчества. Лучшие работы будут представлены в Российской Академии художеств.

Участники мероприятия:

Курсанты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

Курсанты и слушатели Санкт-Петербургского университета МВД России,

Творческие коллективы «особенных детей», детей – лауреатов международных фестивалей и конкурсов;

Дети из детских домов и приютов;

Дети из социально неблагополучных семей;

Воспитанники Суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища;

Курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Социально-активные студенты вузов, волонтеры.

Традиционно присутствуют представители правительства города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Место проведения - Российский Этнографический музей Санкт-Петербурга, Мраморный Зал Александра III. Адрес: улица Инженерная, дом 4.

Программа VIII благотворительного «Северного бала»:

Приветственные слова гостей 18:30 Съезд гостей 17:00 Начало церемонии 18:00 Выступление коллективов, танцы, выставка детских работ 19:00

В церемонии бала примут участие: