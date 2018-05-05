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Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
cityspb.ru
В Шереметевском дворце работает выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»

Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий.

Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны.

Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.

Работа выставки продлится по 2 июля, 19:00.

Место проведения: Шереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34
Источник: cityspb.ru
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