Международный Брянцевский фестиваль раскрывает таланты

В этом году фестиваль был приурочен к юбилейной дате – 135-летию со дня рождения основателя ТЮЗа – А.А. Брянцева. А.А. Брянцев – педагог и учитель, заветы которого до сих пор играют главенствующую роль в художественной эстетике и педагогической направленности театра. Именно поэтому ТЮЗу так важно видеть своего зрителя, быть с ним на одной волне, знать, о чем он думает и переживает. ТЮЗ помогает воспитать думающую молодежь, обеспокоенную вопросами нравственности и духовного совершенствования. Поскольку театр испытывает глубокую связь с исторической традицией, фестиваль начался с почтения памяти Александра Брянцева и возложения цветов на его могилу, находящуюся на литераторских мостках Волковского кладбища.

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На этот раз участниками фестиваля стали коллективы из Санкт-Петербурга, Таллина, Казани, Москвы, Новороссийска, Резекне, Риги, Евпатории и др. Брянцевский фестиваль проходил с 19 по 23 марта и представил 25 спектаклей, отобранных членами жюри из двух сотен заявок. Все работы – абсолютно разной жанровой направленности, а дети принадлежат различной возрастной категории. Членами жюри являются артисты ТЮЗа: народный артист России Николай Иванов, заслуженные артисты России Сергей Жукович и Сергей Шелгунов, Мария Соснякова, Виталий Кононов, Елизавета Прилепская и Никита Остриков. Для членов жюри Брянцевский фестиваль – это огромный заряд молодой энергии и приятный контакт с теми, кто находится по другую сторону рампы и только начинает свой творческий путь.

Участниками фестиваля являются театральные коллективы различного формата: дома творчества, школьные кружки, подростковые клубы. Некоторые коллективы приезжают на фестиваль из года в год, другие появляются впервые. Для молодых артистов фестиваль — престижное событие: прекрасный шанс сыграть на профессиональной сцене, увидеть театральный мир с другой стороны, впитать опыт общения с талантливыми актерами, педагогами, критиками, юными коллегами и журналистами. Фестиваль дает возможность почувствовать себя единым целым с одним из старейших детских театров России. Для руководителей студий фестиваль - точка роста и замечательный способ повысить свои профессиональные навыки, возможность знакомства с талантливыми коллегами из разных стран.

Главные задачи фестиваля – развитие творческого мышления и эстетического вкуса, раскрытие индивидуальности ребенка. Директор театра Светлана Лаврецова отмечает, что «фестиваль — один из способов привлечь подростков в искусство». Дружба, общение со своими единомышленниками, сотворчество позволяют ребенку получить многостороннее развитие, а интенсивность тренинга – вскрыть спящие возможности.

Спектакли юных артистов не только оцениваются членами жюри, но и профессионально обсуждаются на круглых столах. Театральный критик Алексей Пасуев, который ведет обсуждения, высоко оценивает значимость фестиваля и считает, что «все происходящее на этом фестивале - будущее театра. Даже если это не будущее театра на сцене, то это будущее театра в зале. Если не все эти дети придут в театр актерами, режиссерами, драматургами, то совершенно точно они уже пришли в театр как зрители, и зрительный зал будущего определят они».

Помимо этого, на Брянцевском фестивале реализуются различные мастер-классы: в этом году их проводил педагог РГИСИ и школы Константина Хабенского Егор Архипов. На занятии дети по-новому поработали со своим телом и голосом: меняли характер подачи текста, за счет чего содержание слов теряло свой привычный смысл, и главенствующее место занимала интонация, настроение и состояние. С точки зрения Егора Архипова, «мастер-класс – это всегда воздух, возможность посмотреть на мир вокруг, соприкоснуться с этим ремеслом и что-то, возможно, вынести для себя в актерскую копилку».

Каждый год фестиваль обновляется: на этот раз в программу включили необычный семинар по обмену опытом для руководителей детских театральных коллективов. Вел его Лаши Гогниашвили, чей коллектив «Театралика» из Тбилиси неоднократно становился лауреатом фестиваля. В прошлом году именно на Брянцевском фестивале возникла идея русско-грузинского проекта «Театр перспективных отношений». Благодаря ему петербургский коллектив «Счастливая долина» летом посетил Тбилиси и поставил совместный спектакль «Мы можем», в основу которого лег сочиненный ребятами и педагогами материал на тему тревожащих подростков вопросов. Осенью «Театралика» с ответным визитом посетила Санкт-Петербург и показала спектакль для российской публики. На Брянцевском фестивале состоялось обсуждение этого интересного опыта и были предложены новые пути взаимодействия. Лаша Гогниашвили заметил, что ««Театр перспективных отношений» - независимый, свободный проект. Он помогает детям развиваться не только в театральной сфере, но и в социальной жизни. Для нас важно, как дети думают, кем они хотят стать. Важен их личный взгляд на такие вещи как война, мир, наша планета. Важно, чтобы дети жили и играли, ощущая свободу».

В последний день фестиваля состоялся Гала-концерт, на котором наградили лауреатов. В этом году Гран-при получил Юношеский театр из Латвии «Горизонт», руководителем которого является режиссер Владимир Большев. Спектакль «Телевизионные помехи» поразил членов жюри своей социальной направленностью, командным чутьем артистов и прекрасным индивидуальным проживанием истории. Многие спектакли-участники получили дипломы лауреатов в различных номинациях, а самые выдающиеся ребята – дипломы за «Яркую творческую индивидуальность». Питательная среда Брянцевского фестиваля наполнила всех участников незабываемыми эмоциями и желанием покорять новые горизонты.



Елизавета Ронгинская