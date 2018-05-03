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Выставка скульптур в виде книг

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
cityspb.ru
В Михайловском замке проходит выставка скульптур в виде книг

Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному.

Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке представлены два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина.

Выставка продлится по 18 июня, 20:00. Место проведения: Михайловский замок, Садовая улица, 2.

Вход — от 200 рублей.
Источник: cityspb.ru
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