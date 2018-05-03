ента новостей

12:09
Выставка скульптур в виде книг
11:39
В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков
11:34
В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного
11:26
В Калининском районе ограблен ювелирный магазин
07:49
Снова свалки
20:26
ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью
15:52
Другой Первомай
08:40
Акция в защиту «Телеграм»
21:38
На чемпионат мира – без игроков «Ак Барса»
16:08
Первомай – без Зюганова
08:34
Гроза в начале мая?
23:33
«Краснодар» обыграл «Локомотив» и догнал «Зенит»
15:09
Илья Воробьёв огласит состав на чемпионат мира 1 мая
08:41
Продажи автомобилей
23:35
Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА
17:38
Хоккейная сборная обыграла чехов в Швеции – 4:2
13:32
В Петербурге стартуют продажи билетов на «Ночь музеев – 2018»
10:25
На проспекте Героев горели автомобили
01:17
Сборная Ильи Воробьёва проиграла Швеции в Евротуре – 1:3
21:41
«Остров Собак» и творческая встреча на «Ленфильме»
14:13
В Красносельском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
14:00
Интернет выберет двух лауреатов премии Игоря Минакова
13:57
Почта России напечатает и доставит фотографии для участников шествия «Бессмертного полка»
10:39
Капремонт трассы "Скандинавия"
10:27
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» полностью перекроют два съезда
22:47
Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018
22:27
Баскетбольный ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх» Евролиги
22:07
Проект "Я вижу музыку"
22:04
Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков

В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков

0
56
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
С 4 по 6 мая в парке имени Бабушкина пройдет Фестиваль водных фонариков

Самый романтичный фестиваль страны возвращается в Северную столицу: с 4 по 6 мая в парке имени Бабушкина петербуржцы смогут загадать свои самые заветные желания Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. Главное событие фестиваля – спуск на водную гладь под чарующие музыкальные композиции сотен фонариков, внутри которых горит свеча: в результате завораживающего флешмоба пруд в парке на три дня превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий.
Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется насыщенная шоу-программа, включающая в себя огненно-пиротехническое представление и выступление живых музыкантов – известных скрипачей и саксофонистов Петербурга. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.
Организатор фестиваля – Арт-проект «Вместе Зажигаем». После каждого дня праздника команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку пруда, исключив возможность каких-либо негативных последствий фестиваля для экологии города.
Начало фестиваля в каждый из дней в 21:00.
Подробности можно узнать на официальной странице события ВКонтакте: vk.com/vmeza_spb_v
Все по теме: Невский район фестиваль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-01-2018, 14:18
Фестиваль цветного дыма
11-04-2016, 18:24
Праздник Светящихся полетов проведут в Санкт-Петербурге
10-10-2015, 18:30
В парке им. Бабушкина проходит фестиваль водных фонариков
14-04-2015, 07:59
Под запретом запуск небесных фонариков
17-09-2014, 11:19
«ГрузовичкоФ» на Осеннем фестивале водных фонариков
4-09-2014, 08:42
Мечты сбываются!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
169
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
157
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
154
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
204
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
Наверх