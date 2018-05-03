В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков

Самый романтичный фестиваль страны возвращается в Северную столицу: с 4 по 6 мая в парке имени Бабушкина петербуржцы смогут загадать свои самые заветные желания Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. Главное событие фестиваля – спуск на водную гладь под чарующие музыкальные композиции сотен фонариков, внутри которых горит свеча: в результате завораживающего флешмоба пруд в парке на три дня превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий.

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется насыщенная шоу-программа, включающая в себя огненно-пиротехническое представление и выступление живых музыкантов – известных скрипачей и саксофонистов Петербурга. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.

Организатор фестиваля – Арт-проект «Вместе Зажигаем». После каждого дня праздника команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку пруда, исключив возможность каких-либо негативных последствий фестиваля для экологии города.

Начало фестиваля в каждый из дней в 21:00.

Подробности можно узнать на официальной странице события ВКонтакте: vk.com/vmeza_spb_v