В Петербурге стартуют продажи билетов на «Ночь музеев – 2018»

С 1 мая на сайте bileter.ru, в call-центре 380-80-50 и в городских театральных кассах ДТЗК стартют продажи билетов на «Ночь музеев – 2017». Акция пройдет в Петербурге с шести вечера 19 мая до шести утра 20 мая. Все музеи-участники будут работать по единому билету, цена которого составит 400 рублей.

Для удобства покупателей вечером 19 мая городские театральные кассы в центре Петербурга и на станциях метро продлят свою работу, а касса №1 на Невском пр., 42будет работать круглосуточно. Каждый год во время проведения «Ночь музеев» наблюдаются значительные очереди в театральные кассы из тех, кто не позаботился о билетах на «Ночь музеев» заранее, поэтому организаторы акции советуют покупать их и планировать свой музейный маршрут уже сейчас.

Более 110 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов Петербурга подготовили специальные ночные и вечерние программы. Тема «Ночи музеев» в 2018 году – «Метаморфозы». В фокусе внимания: научные открытия, преобразившие окружающую реальность, произведения искусства, изменившие взгляды на мир, переломные исторические события и необычные приключения экспонатов.

Адреса театральных касс ДТЗК во всех районах города: http://www.bileter.ru/theatrcash.html