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» » «Остров Собак» и творческая встреча на «Ленфильме»

«Остров Собак» и творческая встреча на «Ленфильме»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В киноцентре «Ленфильм» состоится творческая встреча с художником Лизой Чернобай и просмотр мультфильма «Остров Собак»

3 мая в 19.00 в киноцентре «Ленфильм», совместно с порталом Киноафиша.Инфо, состоится творческая встреча с художником Лизой Чернобай и просмотр мультфильма «Остров Собак» режиссера Уэса Андерсона.

Лиза Чернобай — художник, скульптор, создающая фигуры мультипликационных героев. Она расскажет о том, как создаются куклы для мультипликации. Также показ посетит представитель кинокомпании 20th Century Fox Дмитрий Пошнахов, который расскажет о фильме.

Мультфильм «Остров собак» представит представитель кинокомпании «20-й Век Фокс СНГ» в Санкт-Петербурге. Это самая ожидаемая премьера от создателя «Бесподобного мистера Фокса», первый в истории мультфильм, который был выбран в качестве фильма открытия Международного кинофестиваля в Берлине в 2018 году.

Многие называют режиссера Уэса Андерсона гением своего дела. Ему под пятьдесят, но, похоже, он не спешит взрослеть. Парадокс: за последние десять лет Уэс снял две картины о подростковой любви («Королевство полной луны» и «Отель „Гранд Будапешт“») и два мультфильма («Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак»), но почему-то все они кажутся более глубокими и серьезными, чем легкомысленные «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум» или «Поезд на Дарджилинг», с которыми к режиссеру пришла первая слава. «Остров собак», конечно, очарователен со всех сторон, но милота выдуманной истории не помешала Андерсону высказаться на темы экологии, коррупции и эксплуатации чужого труда.

История о 12-летнем мальчике Атари, которого опекает коррумпированный мэр Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на остров, превращённый в громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на поиски своего верного пса по кличке Спотс. Там, на острове, вместе со стаей новых друзей-дворняг он начинает эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.

Билеты уже в продаже на сайте (http://www.lenfilm.ru/service/Kinoteatr-Lenfilm/) киностудии «Ленфильм».
Источник: Лефнильм
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