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Интернет выберет двух лауреатов премии Игоря Минакова

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47
Автор: olga_27
0
Фото:
Е. Коршенков
28 апреля на сайте мецената Игоря Минакова стартовало интернет-голосование

28 апреля на сайте мецената Игоря Минакова стартует интернет-голосование XIII конкурса художников «Семейные ценности». 130 живописных и графических работ и 66 скульптур будут соревноваться за премии мецената в двух галереях: «Картина» и «Скульптура».
По итогам голосования в Интернете будут названы два победителя в специальной номинации "Интернет-признание". На сайте проекта http://igorminakov.ru с 28 апреля по 22 июня пользователи смогут отдать свой голос за две особенно понравившиеся из 196 конкурсных работ галерей «Картина» и «Скульптура».
В интернет-голосовании соревнуются работы учащихся Академических художественных школ Санкт-Петербурга: студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и учеников Лицея имени Иогансона.
Голосование в Интернете – продолжение XIII-го конкурса художников «Семейные ценности» в открытой информационной среде. Пользователи из любой точки мира смогут ознакомиться с работами конкурсантов и проголосовать за скульптуру и картину. Особенность конкурса в Интернете – высокий уровень конкуренции – победителями в номинации станут всего две работы из 196 представленных. Кроме того, оценивать работы художников будет зритель, внимание и признание которого так же важно для конкурсантов, как и оценки экспертов-художников.
Все представленные в двух галереях работы принимали участие в итоговой выставке XIII-го конкурса «Семейные ценности», проходившей в Парадном Рафаэлевском зале музея Академии художеств в Санкт-Петербурге. Благодаря Интернету и информационным технологиям пользователям предоставляется уникальная возможность увидеть и оценить авторские работы прошедшей в Петербурге выставки.

«Выставка XIII конкурса одна из самых удачных в проекте Игоря Минакова. Как всегда, мы увидели много работ, что связано с большим интересом студентов к конкурсу. Мне кажется, что Академия движется в правильном направлении: она сохраняет высокий ремесленный уровень и мастерство, с одной стороны, а с другой, обращена к современности. И вот несколько работ на выставке – это уже объекты современного искусства, которые могут кому-то не нравиться, вызывать раздражение, но хорошо, что они экспонируются в этих залах. При всей противоречивости и сложности, даже остроте эти работы нашли место в экспозиции XIII конкурса.
Конкурс развивается, академия развивается, и мы ориентируемся на то, чтобы поддерживать талантливых ребят. Очевидно, что талантливые из них награждаются премиями. Спасибо меценату,» – поделился впечатлениями о XIII выставке-конкурсе Семен Михайловский, ректор Государственного института имени Репина, председатель жюри.

Интернет-голосование завершится 22 июня. Двум победителям будут вручены дипломы и денежные премии в размере 100 000 рублей.
Ежегодные конкурсы мецената Игоря Минакова – благотворительный проект, организованный для молодежи по инициативе петербургского бизнесмена. Главным достижением благотворительной программы мецената остается ее приверженность заявленным целям: поддержка талантливой молодежи и оказание адресной помощи молодым художникам. За 12 лет ежегодных конкурсов около 300 молодых художников получили в этом проекте поддержку мецената.
Интернет-голосование конкурса «Семейные ценности» продлится с 28 апреля по 22 июня на сайте Премии Игоря Минакова. Заходите и голосуйте за 2 понравившиеся работы!
Источник: Оргкомитет XIII конкурса Премии Игоря Минакова
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