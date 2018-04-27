ента новостей

22:47
Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018
22:27
Баскетбольный ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх» Евролиги
22:07
Проект "Я вижу музыку"
22:04
Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»
21:57
В Петербургском метрополитене открылась третья «Мобильная библиотека»
10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
10:46
ДТП у Гренадерского моста
10:32
В Купчино мужчине выстрелили в спину
10:26
В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу
10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
08:49
Непроработанная блокировка
22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
17:28
Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»
16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
15:23
В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена
15:17
Программа V Юбилейного Фестиваля Ледоколов
15:12
Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»
13:33
В Кудрово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
13:16
В Невском районе ограблен цветочный магазин
12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
12:38
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда
06:34
Губернатор отчитался
23:12
«Химки» обыграли ЦСКА в Евролиге, несмотря на великолепный матч Хиггинса
13:01
В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей
12:58
На северо-западе Петербурга 29 апреля состоится открытие новых станций метро
12:36
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
12:27
Заброшенный недострой на Беринга угрожает жизни и здоровью детей
08:59
Албин о реновации Петербурга
17:40
Дни танца в пространстве шоу Безликие
16:04
«Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Проект "Я вижу музыку"

Проект "Я вижу музыку"

0
57
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова состоится первый концерт четвертого сезона проекта «Я вижу музыку»

28 апреля в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова состоится первый концерт четвертого сезона проекта для детей с особенностями развития «Я вижу музыку» при участии известного петербургского ансамбля средневековой музыки Laterna Magica.

Проект "Я вижу музыку" ориентирован на детей с особенностями развития и представляет собой серию интерактивных концертов. Цель проекта - интеграция особых детей в городскую и музыкальную среду. Форма концертов адаптирована под потребности особых слушателей. Подготовка каждого концерта включает консультации с психологами-дефектологами и музыкальными терапевтами. Концерты строятся на чередовании разных видов восприятия и активности (слух, зрение, двигательный аппарат). В заключение каждого концерта - совместное музицирование музыкантов и детей (на шумовых инструментах). После концерта у детей есть возможность потрогать инструменты, осмотреть музеи. Проект знакомит детей с инструментами симфонического оркестра, музыкой разных стилей и эпох.
Благотворительный межмузейный проект для детей с особенностями развития (синдром Дауна, аутизм) существует с 2015 года при регулярной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. За 2015 – 2017 годы в рамках проекта состоялось 16 концертов (2015 г. – 4 концерта, 2016 г. – 3 концерта, 2017 г. – 9 концертов). В 2018 году (с апреля по декабрь) пройдет 7 концертов.
Проект зародился в стенах Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова. С 2017 года стал межмузейным. Концерты проходят на площадках пяти музеев (филиалы Театрального музея): Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова, Музей актеров Самойловых, Шереметевский дворец, Дом-музей Ф. И. Шаляпина, Театральный музей. В концертах участвуют лучшие музыканты Петербурга: камерный оркестр «Дивертисмент», ансамбли Olympic Brass, «Квинтет четырёх», «Добраночь», Laterna Magica, симфонический оркестр Olympic Orchestra, солисты Петербургской филармонии и оркестра Мариинского театра, солисты театра «Зазеркалье», камерный хор Festino и другие. Постоянными слушателями концертов стали подопечные благотворительных организаций «Перспективы», «Шаг на встречу», «Вера и надежда». Организационную помощь в проведении ряда концертов оказало руководство Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.
Данный проект стал единственным в своем роде музыкальным проектом, ориентированным специально на особых детей (от 2 до 18 лет). Каждый концерт собирает до 100 человек. Среди слушателей проекта многие впервые оказались на настоящем концерте. На концертах мы стараемся создать дружелюбную атмосферу, где ребенок может чувствовать себя свободно, а родители не боятся, что из-за бурной реакции их ребенка на происходящее, на них будут смотреть с упреком.
Ежегодно проект получает благодарственные письма, множество положительных отзывов и слова поддержки, что говорит о важности проекта в контексте социальной городской среды.
В 2016 году проект был представлен на ежегодном конкурсе музейных проектов "Музейный Олимп" в номинации "Музей-детям" и удостоился почетного диплома жюри.
Начало концерта в 16.00. Адрес: Загородный пр., 28 (флигель во дворе). Ст. м. : «Владимирская», «Достоевская», «Звенигородская».

О проекте: http://rkorsakov.ru/time/iseemusic/, https://vk.com/vizumuziku
Музей-квартиры Н. А. Римского-Корсакова: 8(812)7133208 (часы работы музея: Ср. с 13.00 до 20.00, Чт – Вс с 11.00 до 18.00).
Источник: Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-01-2018, 19:41
Во «Двореце конгрессов» состоится «Крещенский Концерт»
12-12-2017, 15:29
Новогодний фестиваль «Ночь перед Рождеством»
21-09-2017, 16:30
Творческий проект «РОК В МУЗЕЕ»
28-08-2017, 13:38
Проект «Малыши в Музее»
2-08-2017, 19:21
В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
10-02-2016, 12:42
В Константиновском дворце стартует новый сезон детских концертов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
115
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
165
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
0
361
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
Наверх