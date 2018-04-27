28 апреля в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова состоится первый концерт четвертого сезона проекта для детей с особенностями развития «Я вижу музыку» при участии известного петербургского ансамбля средневековой музыки Laterna Magica.

Проект "Я вижу музыку" ориентирован на детей с особенностями развития и представляет собой серию интерактивных концертов. Цель проекта - интеграция особых детей в городскую и музыкальную среду. Форма концертов адаптирована под потребности особых слушателей. Подготовка каждого концерта включает консультации с психологами-дефектологами и музыкальными терапевтами. Концерты строятся на чередовании разных видов восприятия и активности (слух, зрение, двигательный аппарат). В заключение каждого концерта - совместное музицирование музыкантов и детей (на шумовых инструментах). После концерта у детей есть возможность потрогать инструменты, осмотреть музеи. Проект знакомит детей с инструментами симфонического оркестра, музыкой разных стилей и эпох.

Благотворительный межмузейный проект для детей с особенностями развития (синдром Дауна, аутизм) существует с 2015 года при регулярной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. За 2015 – 2017 годы в рамках проекта состоялось 16 концертов (2015 г. – 4 концерта, 2016 г. – 3 концерта, 2017 г. – 9 концертов). В 2018 году (с апреля по декабрь) пройдет 7 концертов.

Проект зародился в стенах Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова. С 2017 года стал межмузейным. Концерты проходят на площадках пяти музеев (филиалы Театрального музея): Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова, Музей актеров Самойловых, Шереметевский дворец, Дом-музей Ф. И. Шаляпина, Театральный музей. В концертах участвуют лучшие музыканты Петербурга: камерный оркестр «Дивертисмент», ансамбли Olympic Brass, «Квинтет четырёх», «Добраночь», Laterna Magica, симфонический оркестр Olympic Orchestra, солисты Петербургской филармонии и оркестра Мариинского театра, солисты театра «Зазеркалье», камерный хор Festino и другие. Постоянными слушателями концертов стали подопечные благотворительных организаций «Перспективы», «Шаг на встречу», «Вера и надежда». Организационную помощь в проведении ряда концертов оказало руководство Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.

Данный проект стал единственным в своем роде музыкальным проектом, ориентированным специально на особых детей (от 2 до 18 лет). Каждый концерт собирает до 100 человек. Среди слушателей проекта многие впервые оказались на настоящем концерте. На концертах мы стараемся создать дружелюбную атмосферу, где ребенок может чувствовать себя свободно, а родители не боятся, что из-за бурной реакции их ребенка на происходящее, на них будут смотреть с упреком.

Ежегодно проект получает благодарственные письма, множество положительных отзывов и слова поддержки, что говорит о важности проекта в контексте социальной городской среды.

В 2016 году проект был представлен на ежегодном конкурсе музейных проектов "Музейный Олимп" в номинации "Музей-детям" и удостоился почетного диплома жюри.

Начало концерта в 16.00. Адрес: Загородный пр., 28 (флигель во дворе). Ст. м. : «Владимирская», «Достоевская», «Звенигородская».

О проекте: http://rkorsakov.ru/time/iseemusic/, https://vk.com/vizumuziku

Музей-квартиры Н. А. Римского-Корсакова: 8(812)7133208 (часы работы музея: Ср. с 13.00 до 20.00, Чт – Вс с 11.00 до 18.00).