В Петербургском метрополитене открылась третья «Мобильная библиотека»

27 апреля на второй линии Петербургского метрополитена состоялся запуск поезда «Мобильная библиотека». В открытии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, Председатель Комитета по региональному развитию Российского Книжного Союза (РКС) и Заместитель генерального директора Издательской группы «Эксмо-АСТ» Марина Абрамова и начальник СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, а также писатель Дмитрий Миропольский. Плакат с его новой книгой «1916/война и мир» представлен в поезде.

Организаторами проекта являются Правительство Санкт-Петербурга, Российский Книжный Союз, Книжная палата писателей, сервис электронных и аудиокниг ЛитРес и издательская группа «Эксмо-АСТ». Проект, запуск которого приурочен ко всемирному дню книги и авторского права, открывается в подземке северной столицы уже в третий раз. В 2016 году состав из восьми вагонов «Мобильной библиотеки» курсировал по первой линии, в 2017 – по четвертой.

В 2018 году открытие «Мобильной библиотеки» стало частью празднования 315-летия северной столицы. В связи с этим организаторами было принято решение использовать в его оформлении символику юбилея, а также разместить на стенах вагонов информацию о Международном книжном салоне и Книжных аллеях города. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не только лично оценил праздничное оформление поезда, но и отметил удобство электронного формата, загрузив книгу в свой планшет.

«Проект «Мобильная библиотека» имеет большой потенциал, поскольку он решает сразу несколько задач. Он не только делает книгу доступной широкой аудитории, но и повышает культуру потребления легального контента в интернете, а также популяризирует современных авторов. Быстрый темп жизни современного читателя требует большого количества перемещений из одного конца города в другой, и электронная книга в данной ситуации намного более мобильна, чем книга в традиционном бумажном формате. 200 000 скачиваний книг в проекте «Мобильная библиотека» подтверждают это. мы безмерного рады востребованности нашего проекта», - комментирует Председатель Комитета по региональному развитию Российского Книжного Союза (РКС) и Заместитель генерального директора Издательской группы «Эксмо-АСТ» Марина Абрамова.

Запуск «Мобильной библиотеки» ЛитРес и «Эксмо-АСТ» на второй линии Петербургского метрополитена станет новым этапом развития проекта, который уже оценили жители не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и ряда регионов России. В Москве сервис доступен для пассажиров аэропорта Шереметьево, Белорусского, Казанского и Павелецкого вокзалов. Кроме того, в 2017 году к проекту подключилось Московское центральное кольцо, где было размещено 30 виртуальных книжных полок.

«Мобильная библиотека» – социально-образовательный проект, направленный на популяризацию чтения и развитие легального рынка электронных книг в нашей стране. Воспользоваться «Мобильной библиотекой» сможет любой пользователь – достаточно перейти по ссылке, указанной на макетах. Книги будут доступны как для чтения в онлайн режиме на сайте, так и для чтения офлайн – любое из произведений, представленных в «Мобильной библиотеке» доступно для скачивания в память смартфона или планшета.

«ЛитРес уже третий год подряд является одним из организаторов проекта «Мобильная библиотека». За это время в рамках акции российские читатели скачали около 200 тысяч книг бесплатно. Это значит, что проект выполняет свою главную миссию – благодаря удобному электронному формату широкой аудитории стали доступны как шедевры мировой классики, так и лучшие современные произведения. Например, в подборку для литературного поезда мы включили произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе: Кадзуо Исигуро, Элис Манро, Жозе Сарамаго, Орхана Памука. Это одни из самых кассовых авторов, а в рамках проекта «Мобильная библиотека» пассажиры петербургского метро могут читать их книги бесплатно», - говорит Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

Санкт-Петербург является одной из ключевых площадок для развития рынка лицензионных электронных и аудиокниг. 150 библиотек, подключенных к проекту «ЛитРес: Библиотека» в Санкт-Петербурге втрое увеличили объем выдаваемых читателям электронных и аудиокниг за последний год. Сейчас в год библиотеки северной столицы выдают по 250 000 произведений, что в два раза больше библиотек Москвы, которые выдают около 100 000 книг ежегодно.

Онлайн-проект «ЛитРес: Библиотека» (biblio.litres.ru) позволяет посетителям библиотек получить бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам представленным на портале litres.ru. Библиотеки Санкт-Петербурга присоединились к проекту около пяти лет назад, на сегодняшний день их больше 150.

Топ-10 самых популярных электронных книг в библиотеках Санкт-Петербурга за последний год:

1. Айн Ренд «Атлант расправил плечи»

2. Дэн Браун «Происхождение»

3. Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»

4. Брайан Трейси «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности»

5. Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами»

6. Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни»

7. Хэл Элорд «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»

8. Дина Рубина «Бабий ветер»

9. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»

10. Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»

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ЛитРес – лидер на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает порядка 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 32 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется более 4000 новых книг.

Издательская группа «Эксмо-АСТ» создана в 2012 году объединением двух крупнейших российских издательств. В состав холдинга входят: издательство «Эксмо», издательство «АСТ», издательство «Дрофа» и издательский центр «Вентана-Граф». Издательская группа входитв Топ-40 издательств мира. Социальные проекты холдинга получают высокую оценку общества и государства. Холдинг является одним из инициаторов и разработчиков Национальной программы поддержки и развития чтения. Участник Российского книжного союза.