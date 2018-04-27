ента новостей

10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
10:46
ДТП у Гренадерского моста
10:32
В Купчино мужчине выстрелили в спину
10:26
В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу
10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
08:49
Непроработанная блокировка
22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
17:28
Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»
16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
15:23
В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена
15:17
Программа V Юбилейного Фестиваля Ледоколов
15:12
Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»
13:33
В Кудрово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
13:16
В Невском районе ограблен цветочный магазин
12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
12:38
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда
06:34
Губернатор отчитался
23:12
«Химки» обыграли ЦСКА в Евролиге, несмотря на великолепный матч Хиггинса
13:01
В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей
12:58
На северо-западе Петербурга 29 апреля состоится открытие новых станций метро
12:36
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
12:27
Заброшенный недострой на Беринга угрожает жизни и здоровью детей
08:59
Албин о реновации Петербурга
17:40
Дни танца в пространстве шоу Безликие
16:04
«Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»
15:47
Акция «Все билеты по единой цене»
15:44
Общественники предложили лишать агрессивных школьников отсрочки от армии
15:40
На развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
15:35
«Ночь музеев» в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира

В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира

0
45
Автор: NewsOnline
0
Фото:
radikal.ru
В Международном фестивале циркового искусства в Петербурге примут участие коллективы из 17 стран мира

С 24 по 27 мая в цирке на Фонтанке выступят коллективы из 17 стран мира! Почетные гости, цирковой парад в центре Санкт-Петербурга и уникальные номера, увидеть которые возможно  лишь на Международном фестивале цирковых искусств.
В период с 24 по 27 мая в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке состоится первый Международный фестиваль циркового искусства на Фонтанке. Это знаковое событие приурочено сразу к двум важным датам – дню основания города на Неве и юбилейному, 140-му сезону цирка. Только четыре дня на манеже цирка будут выступать самые титулованные артисты из России и более 17 стран мира. Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса и посмеяться над репризами Хуш-Ма-Хуша и Ларибле. Другой возможности увидеть это поистине звездное шоу не будет!
Финалом фестиваля явится серия гала-представлений с самыми яркими цирковыми номерами, которое отберёт специальное жюри.
В завершение Фестиваля, в День города, пройдет цирковой парад, когда участники представлений, во главе с самыми большими цирковыми артистами - слонами, проследуют колонной по центру Санкт-Петербурга.
Именно в эти дни на прославленном манеже будут представлены творческие коллективы артистов из России, Китая, Кореи, Туркменистана и других стран. Ведущим фестиваля выступит Эдгард Запашный. Современность и классика, высокий профессионализм и мастерство участников фестиваля подарят петербуржцам и гостям города незабываемую встречу с волшебным искусством цирка. Фестиваль на Фонтанке станет не только местом профессионального состязания, но и подарит радость общения, новых друзей и впишет яркую страницу в историю цирка.
Билеты на шоу вы можете приобрести http://circus.spb.ru/ru/tickets
Источник: Цирк на Фонтанке
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

3-12-2016, 11:21
В городе появится музей цирка
28-10-2016, 19:07
Петербургский цирк на Фонтанке желает оставаться свободным
26-09-2016, 06:44
Выступление в Цирке на Фонтанке начали минутой молчания
20-08-2015, 09:11
Новым директором Цирка на Фонтанке назначен Михаил Смородкин
1-05-2014, 09:21
Ушёл из жизни легендарный цирковой режиссёр Алексей Сонин
16-11-2012, 10:39
Перемены в цирке на Фонтанке

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
108
Вчера, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
160
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
0
354
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
Наверх