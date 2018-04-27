В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира

С 24 по 27 мая в цирке на Фонтанке выступят коллективы из 17 стран мира! Почетные гости, цирковой парад в центре Санкт-Петербурга и уникальные номера, увидеть которые возможно лишь на Международном фестивале цирковых искусств.

В период с 24 по 27 мая в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке состоится первый Международный фестиваль циркового искусства на Фонтанке. Это знаковое событие приурочено сразу к двум важным датам – дню основания города на Неве и юбилейному, 140-му сезону цирка. Только четыре дня на манеже цирка будут выступать самые титулованные артисты из России и более 17 стран мира. Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса и посмеяться над репризами Хуш-Ма-Хуша и Ларибле. Другой возможности увидеть это поистине звездное шоу не будет!

Финалом фестиваля явится серия гала-представлений с самыми яркими цирковыми номерами, которое отберёт специальное жюри.

В завершение Фестиваля, в День города, пройдет цирковой парад, когда участники представлений, во главе с самыми большими цирковыми артистами - слонами, проследуют колонной по центру Санкт-Петербурга.

Именно в эти дни на прославленном манеже будут представлены творческие коллективы артистов из России, Китая, Кореи, Туркменистана и других стран. Ведущим фестиваля выступит Эдгард Запашный. Современность и классика, высокий профессионализм и мастерство участников фестиваля подарят петербуржцам и гостям города незабываемую встречу с волшебным искусством цирка. Фестиваль на Фонтанке станет не только местом профессионального состязания, но и подарит радость общения, новых друзей и впишет яркую страницу в историю цирка.

Билеты на шоу вы можете приобрести http://circus.spb.ru/ru/tickets



