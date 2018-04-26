Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»

Пять культурных учреждений города - театры, музеи, дворцы, концертные учреждения, библиотеки - объединятся в единственной в своем роде масштабной культурно-просветительский программе "Империя искусств". С 28 мая по 31 августа дети от 5 до 15 лет будут изучать музыку, театр, иностранные языки, танец, живопись, фотографию и дизайн с лучшими специалистами, приглашенными кураторами на ведущих площадках Санкт-Петербурга.

Программа «Империя искусств» с 2018 года объединяет крупнейшие культурные площадки: концертные залы, театры, музеи с целью создания альтернативного типа творческих лагерей для школьников. Партнерами этого года стали Государственная Академическая Капелла, Международная Академия Музыки Елены Образцовой, Театральный музей, Театр комедии им. Н. П. Акимова, Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО». На базе этих учреждений в дни летних школьных каникул с 28 мая по 31 августа 2018 года в Санкт-Петербурге пройдут творческие пятидневки – культурно-просветительские программы «Империя искусств» для детей от 5 до 15 лет. Проект существует уже четвертый год и проводит программы по типу лагерей дневного пребывания на базе культурных учреждений.

Каждая смена – 5 рабочих дней – включает в себя мастер-классы, экскурсии в музеи, тематические занятия, творческие прогулки, лабораторию, где ребята готовят собственный концерт или спектакль. С детьми занимаются солисты лучших концертных учреждений, профессиональные актеры, художники, фотографы. 8 программ учитывают специфику каждого конкретного места и фокусируются на музыке, театре, литературе, истории, хореографии, фольклоре. Отдельные программы будут проводиться исключительно на английском языке. Помимо увлекательных исторических прогулок, мастер-классов от лучших специалистов города, для детей обеспечено трехразовое питание и погружение в закулисье учреждения. Квесты, театральные и музыкальные игры, мастер-классы, собственные импровизационные номера – все это привлекает школьников, погружающихся в атмосферу творчества.

Взяв за основу европейские методики, лучшие достижения русской педагогической школы и разработав свою собственную уникальную пятидневную программу Центр «Арт-пакИНГ» представляет еженедельные программы дневного пребывания с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Содержание пятидневки насыщенно и многогранно: это знакомство с историей учреждений в игровой форме, участие в музыкальных и театральных перформансах, изучение специфики разных жанров. Через игру и командное проектирование авторы проекта стремятся привить любовь к культуре и истории Петербурга, а также сформировать стремление к творческому саморазвитию, зародить интерес к познанию в сфере искусства у каждого участника проекта и таким образом обеспечить интеллектуальный капитал будущего.