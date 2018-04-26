Программа V Юбилейного Фестиваля Ледоколов

25 апреля в пресс-центре «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» состоялась пресс-конференция, на которой была анонсирована программа юбилейного V Фестиваля ледоколов.

В пресс-конференции приняли участие: Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Мушкарев Андрей Евгеньевич, заместитель директора по безопасности мореплавания Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Балашов Андрей Борисович, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Чекалова Татьяна Ивановна, директор филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин» Стонт Ирина Олеговна и генеральный директор ООО "Би-Си-Эй" Мешанова Ника Валерьевна.

«Нам удалось переломить понимание Санкт-Петербурга как города-музея под открытым небом. Петербург - это живой организм, и такое мероприятие как “Фестиваль ледоколов” это наглядно доказывает. Событийный туризм является основным из приоритетов развития отрасли туризма на ближайшие несколько лет. В этом году фестиваль празднует свой первый юбилей. В прошлом году, даже несмотря на “арктическую” погоду, пришло почти 500 000 человек. С каждым годом посмотреть на парад ледоколов приезжает все больше туристов, в том числе иностранных. Мы надеемся побить рекорд прошлых лет по количеству человек и, конечно, рассчитываем на хорошую погоду», – прокомментировал Председатель Комитета по развитию туризма Андрей Евгеньевич Мушкарев.

«Впервые примет участие ледокол "Новороссийск", этот ледокол на сегодняшний день самый современный из существующих - это серия 21900М, 17 МВт, предназначен для работы в Балтийском море и в портовых водах Арктики, обеспечивает Сабетту, в эту навигацию он работал здесь на Балтике, обеспечивал заход в порт Приморска», - сообщил журналистам заместитель директора по безопасности мореплавания Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Андрей Борисович Балашов.

«Ледокол «Красин» - филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге, флагман Флотилии Исторических кораблей, участник Полярных конвоев Второй Мировой войны, прадедушка Ледокольного флота России рад пригласить гостей и жителей города на прогулки по открытой палубе, побывать на обзорной экскурсии, посетить машинное отделение ледокола в рамках Пятого юбилейного Фестиваля Ледоколов в Санкт-Петербурге»» - прокомментировала директор филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин» Ирина Олеговна Стонт.

«Программа не просто развлекательная, а еще и познавательная. На открытых площадках и в семи павильонах предусмотрены самые разнообразные лекции, мастер-классы, кинопоказы. Концертная программа будет два дня. 29 апреля хэдлайнером выступит группа «Русский размер», 30 – Анна Малышева и группа “Ленинградские мосты”. Впервые в рамках фестиваля мы участвуем в международном известном флэшмобе «Следуй за мной». Наш флэшмоб пройдет в трех форматах: Интернет, танцевальный и фестивальный» - рассказала журналистам генеральный директор ООО "Би-Си-Эй" Ника Валерьевна Мешанова.

Фестиваль организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Площадки Фестиваля разместятся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной и будут работать в течение двух дней 29 и 30 апреля с 11 утра до 20 часов вечера.

В фестивале примут участие действующие ледоколы «Невская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург» и «Новороссийск». На всех действующих ледоколах с 11:00 до 18:00 для посетителей старше 6 лет в рамках обзорных экскурсий будет организовано бесплатное посещение открытых палуб. Традиционный «Вальс буксиров» пройдет в акватории Невы на Фестивале Ледоколов в 15:00. В вечернее время, для создания атмосферы праздника, ледоколы будут ярко освещены и украсят собой акваторию Невы. В финале праздника пройдет уже ставший традиционным Парад ледоколов.

Подробная информация - на официальном сайте Фестиваля ледоколов - http://spbledokolfest.ru, а также в официальных группах Фестиваля в социальных сетях:

https://www.facebook.com/spbledokolfest2018

https://vk.com/spbledokolfest2018

https://www.instagram.com/ledokolfestspb