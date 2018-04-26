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Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»

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71
Автор: Catiche
0
Фото:
пресс-служба «МЛМ Нева трейд»
В БКЗ «Октябрьский» состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов

21 апреля 2018 года в БКЗ «Октябрьский» состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов, проходящего при поддержке Администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

В этом году Генеральным спонсором Фестиваля «Золотой микрофон» стала компания «МЛМ Нева трейд».
Фестиваль юных вокалистов «Золотой микрофон» — это социально значимый проект, который дает возможность раскрыть творческий потенциал детей и подростков через вокальное искусство.

В этом году Фестиваль был приурочен ко Дню рождения Народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова.

Участники Фестиваля соревновались в следующих категориях: солисты в возрасте от 6 до 21 года, а также дуэты и ансамбли в возрасте от 6 до 16 лет.
Вокальное мастерство юных исполнителей оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные артисты, педагоги творческих ВУЗов, режиссёры, деятели культуры и искусства. Председатель жюри — Филипп Киркоров.
Почти два с половиной часа несколько десятков участников и песни Филиппа Киркорова удивляли публику и экспертное жюри, которое долго совещалось и в итоге решило поощрить каждого участника.
Источник: пресс-служба «МЛМ Нева трейд»
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