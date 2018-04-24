29 апреля в ресторане «Эмигранты» состоится танцевальный перформанс с участием актеров иммерсивного шоу «Безликие».
В этот вечер клубное шоу ресторана готовит особую программу: кроме полюбившейся публике музыки, звучащей со сцены «Эмигрантов», гостей
ждут выступления от ярчайших представителей современного танца.
Анастасия Вядро, Алена Плешакова и Сергей Синицкий выступят со своими лучшими хореографическими номерами и представят гостям танцевальный
перформанс.
«ЭМИГРАНТЫ», расположившийся в стенах города «Безликих», спустя час после финальной сцены шоу превращается в уникальное пространство для
тех, кто пришел сюда в поисках лучшей жизни.
В преддверии праздника, с 27 по 30 апреля иммерсивное шоу «Безликие» предоставляет специальную скидку на билеты -20% по промокоду DANCEDAY.
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Дни танца в пространстве шоу Безликие
29 апреля в ресторане «Эмигранты» состоится танцевальный перформанс с участием актеров иммерсивного шоу «Безликие».