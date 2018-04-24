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Акция «Все билеты по единой цене»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Bileter(ДТЗК)
Bileter (ДТЗК) и театр-фестиваль «Балтийский дом» проводят акцию «Все билеты по единой цене».

25 апреля, с 12 до 23.59 часов будет действовать единая цена на билеты на все вечерние спектакли текущего репертуара, которые пройдут с 25 апреля по 27 мая. Стоимость билета на любое место в любом ряду составит 500 рублей.

В рамках акции по специальной цене можно приобрести билеты на лучшие постановки театра, в том числе на премьерные спектакли «Театральный роман», «Милый друг», «А вы знаете, что такое любовь?».

Информацию о спектаклях, участвующих в акции, а также условия акции можно уточнить в театральных кассах ДТЗК, по телефону call-центра 380-80-50 и на портале Bileter.ru

Адреса театральных касс ДТЗК: http://www.bileter.ru/theatrcash.html
Источник: Bileter(ДТЗК)
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