«Ночь музеев» в Петербурге

Более 110 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов Петербурга подготовили ночные и вечерние программы. Все музеи будут работать по единому билету, цена которого составит 400 рублей

«Ночь музеев» состоится в ночь с 19 на 20 мая 2018 и продлится с 18:00 по 06:00.

Тема «Ночи музеев» в 2018 году – «Метаморфозы». Неожиданные трансформации и удивительные превращения случатся в музейных залах. Музеи расскажут о научных открытиях, преобразивших окружающую реальность, и произведениях искусства, изменивших наши взгляды на мир, вспомнят о переломных исторических событиях и необычных приключениях экспонатов.

Военно-морской музей представит историю кораблекрушений и познакомит с развитием маячного дела в России. В Ботаническом саду покажут, как растения становятся прообразами совершенных инженерных и архитектурных решений. В Музее петербургского авангарда посвятят программу футуристам, а в РОСФОТО попытаются выяснить, что произошло с фотографией за 180 лет ее существования.

В Музее А. В. Суворова можно будет узнать, как менялась военная мода. В Музее политической истории России достанут из фондов самые необычные предметы, собранные в советское время. Русский музей откроет вечером для посетителей Михайловский замок, а Литературный музей «ХХ век» пригласит отпраздновать 90-летие создания ОБЭРИУ.

В 2018 году к проекту присоединились 17 новых участников, в том числе обновленный Музей российских железных дорог, Институт высокомолекулярных соединений РАН и исторический парк «Россия – моя история».

Более 55 музеев организуют вечернюю программу (с 18:00 до 23:00). Всех, кто готов к долгойй ночноий прогулке по Петербургу, пригласят музеи ночноий программы, работающие с 18:00 до 06:00. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро в «Ночь музеев» будет работать круглосуточно.

Единый билет «Ночи музеев» дает право входа во все музеи-участники. Билет можно приобрести с 1 мая в музеях и городских билетных кассах – подробности на artnight.ru. В «Ночь музеев» билеты продаются во всех участвующих музеях.

После «Ночи музеев», всё лето, более пятнадцати музеев города будут проводить специальные акции для посетителей «Ночи музеев» или предоставлять скидки по единым билетам.

Подробные программы музеев, информация о билетах и транспорте будут опубликованы на artnight.ru в середине апреля ­– за месяц до «Ночи музеев».