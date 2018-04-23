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» » Концерт All In Orchestra

Концерт All In Orchestra

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
cityspb.ru
В Анненкирхе в последнюю пятницу апреля выступят All In Orchestra

Экспериментальный проект All In Orchestra появился на свет в 2015 году как результат объединения электронных музыкантов и выпускников консерватории. Их творчество — результат смешения неоклассики с современной электроникой, их композиции воскрешают в памяти музыку великих Portishead и Bonobo. All In Orchestra одинаково удачно миксуют этнику с техно, поливокс с флейтой и струнными, а каждое свое выступление превращают в незабываемое аудиовизуальное шоу.

27 апреля музыканты представят свой новый альбом Etudes в стенах Анненкирхе. В течение вечера прозвучат как вышедшие ранее композиции, так и неизданные вещи — а также треки с нового альбома. Дополнят выступление масштабные световые инсталляции и видеомэппинг, которые оживят опаленные пожаром стены старой лютеранской церкви.

Билеты — 800 рублей.
Источник: cityspb.ru
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