Концерт All In Orchestra

Экспериментальный проект All In Orchestra появился на свет в 2015 году как результат объединения электронных музыкантов и выпускников консерватории. Их творчество — результат смешения неоклассики с современной электроникой, их композиции воскрешают в памяти музыку великих Portishead и Bonobo. All In Orchestra одинаково удачно миксуют этнику с техно, поливокс с флейтой и струнными, а каждое свое выступление превращают в незабываемое аудиовизуальное шоу.

27 апреля музыканты представят свой новый альбом Etudes в стенах Анненкирхе. В течение вечера прозвучат как вышедшие ранее композиции, так и неизданные вещи — а также треки с нового альбома. Дополнят выступление масштабные световые инсталляции и видеомэппинг, которые оживят опаленные пожаром стены старой лютеранской церкви.

Билеты — 800 рублей.