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Регионы России возьмут курс на «монетизацию» культуры

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Автор: nnikitina-pr
0
Фото:
vk.com
Российским регионам предложили усовершенствовать механизмы по «монетизации» культурных составляющих.

Российским регионам предложили усовершенствовать механизмы по «монетизации» культурных составляющих. В этом должна помочь новая инициатива «Музей. Сила места». Ее обсуждение состоялось на площадке XV Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) в рамках панельной дискуссии «Культура как ресурс регионального развития». Мероприятие прошло при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина, Московской школы управления СКОЛКОВО и Министерства культуры Красноярского края.
Как отметили участники, несмотря на то, что в минувшем году госрасходы на культуру в России выросли, для многих регионов ее «доходность» выглядит пока благой мечтой. Впрочем, несмотря на дотационность, предпосылки для превращения этой сферы в прибыльную отрасль есть. Например, так считают министр культуры Красноярского края Елена Мироненко и министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.
Сейчас появляются новые потребители, которые формируют спрос на культурный продукт и снижают, таким образом, нагрузку на государство и меценатов. Благо – для этого есть высокий запрос со стороны жителей российских регионов.

«Доля расходов семей на культуру и организацию отдыха довольно устойчива — 6-7 процентов, что больше, чем на образование и здравоохранение. Еще один феномен, на который мне хотелось бы обратить внимание — в российских городах высокими темпами развивается так называемая «ночная экономика», или экономика «после работы». Мы перехватили опыт Ночи музеев и библионочи, и сейчас нигде в мире эта модель не развивается так успешно, как в России. Пространство самореализации за пределами работы имеет очень позитивную динамику роста, и в ней содержится огромный экономический потенциал», - отметила эксперт Совета по культуре при председателе Госдумы, автор концепции «экономики желаний» Татьяна Абанкина.

Сейчас важно отслеживать происходящие в обществе позитивные изменения, а не делать ставку только на самоокупаемость культурных продуктов.
«Все больше проектов развиваются и начинают жить собственной жизнью. Очень важный критерий - тиражируемость: как интересные находки, сделанные в одном регионе, могут быть использованы в другом. А также межотраслевое взаимодействие: сегодня то новое и интересное, что мы поддерживаем, появляется на стыке разных сфер - театр приходит в музей, университеты используют собственную историю для целей образования и так далее», - отметила генеральный директор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева.

Реализация таких проектов в территориях будет способствовать тому, чтобы люди не уезжали из родных мест, а напротив, стремились остаться и вернуться. «Такого рода проекты очень важны для создания культурных пространств», - отметила исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова.
Одним из механизмов помощи территориям в интеграции образования, культуры и культурного менеджмента может стать новая инициатива «Музей. Сила места», которую запускает Благотворительный фонд В.Потанина при участии Московской школы управления СКОЛКОВО.
«Мы решили, что накопленный опыт поддержки культуры позволяет нам попробовать доказать, что культура может оказывать мощное позитивное влияние на территорию, объединять вокруг себя бизнес, образование и государство. Наша новая культурная инициатива «Музей. Сила места» побуждает к тому, чтобы культура выступила проектным интегратором. Команды, готовые средствами культуры решать актуальные вопросы территории, пройдут обучение, а затем самые успешные проекты, появившиеся в процессе, получат поддержку Фонда на конкурсной основе», – выразила надежду Оксана Орачева.




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