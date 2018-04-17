Регионы России возьмут курс на «монетизацию» культуры

Российским регионам предложили усовершенствовать механизмы по «монетизации» культурных составляющих. В этом должна помочь новая инициатива «Музей. Сила места». Ее обсуждение состоялось на площадке XV Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) в рамках панельной дискуссии «Культура как ресурс регионального развития». Мероприятие прошло при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина, Московской школы управления СКОЛКОВО и Министерства культуры Красноярского края.
Как отметили участники, несмотря на то, что в минувшем году госрасходы на культуру в России выросли, для многих регионов ее «доходность» выглядит пока благой мечтой. Впрочем, несмотря на дотационность, предпосылки для превращения этой сферы в прибыльную отрасль есть. Например, так считают министр культуры Красноярского края Елена Мироненко и министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.
Сейчас появляются новые потребители, которые формируют спрос на культурный продукт и снижают, таким образом, нагрузку на государство и меценатов. Благо – для этого есть высокий запрос со стороны жителей российских регионов.
Сейчас важно отслеживать происходящие в обществе позитивные изменения, а не делать ставку только на самоокупаемость культурных продуктов.
Реализация таких проектов в территориях будет способствовать тому, чтобы люди не уезжали из родных мест, а напротив, стремились остаться и вернуться. «Такого рода проекты очень важны для создания культурных пространств», - отметила исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова.
Одним из механизмов помощи территориям в интеграции образования, культуры и культурного менеджмента может стать новая инициатива «Музей. Сила места», которую запускает Благотворительный фонд В.Потанина при участии Московской школы управления СКОЛКОВО.